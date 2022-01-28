◇KOTRA ＜해외파견 및 전보＞ △일본지역본부장겸 도쿄무역관장 김삼식 △중남미지역본부장겸 멕시코시티무역관장 김상순 △토론토무역관장 이광호 △워싱턴무역관장 강상엽 △바르샤바무역관장 이정훈 △첸나이무역관장 은지환 △항저우무역관장 송익준 △오사카무역관장 손호길 △부에노스아이레스무역관장 이정상 △보고타무역관장 정석수 △뉴욕무역관 부관장 김동준 △뭄바이무역관장 이동현 △오클랜드무역관장 임재걸 △두바이무역관 부관장 장진영 △요하네스버그무역관 부관장 장선영 △과테말라무역관장 심재상 ＜국내 보임＞ △중견기업실장 김명희 △고객가치실장 장병송 △서비스소비재실장 고상영 △정보통상협력실장 황재원 △경제협력실장 한정희 △중소기업실장 김현철 △그린성장실장 김종원 △정보화혁신실장 김성수 △안전·운영지원실장 한연희 △글로벌공급망실장 이금하 △지역조사실장 양은영 △디지털바이오실장 김용성 △바이코리아센터장 신재현 △KOTRA아카데미원장 이양일 △글로벌공급망실 공급망 모니터링팀장 박동욱 △정보통상협력실 해외시장정보센터장 윤태웅 △그린성장실 그린산업팀장 박은아 △디지털바이오실 ICT융복합팀장 변용섭 △글로벌일자리실 해외취업팀장 김두식 △중견기업실 유망기업팀장 김명신 △지역조사실 구미CIS팀장 고일훈 △지역조사실 아시아중아팀장 강은호 △경제협력실 경제협력총괄팀장 정윤서 △전시컨벤션실 해외전시팀장 강명재 △해외투자·유턴지원실 투자·M&A팀장 채경호 △글로벌공급망실 소재부품장비팀장 김정훈 △디지털바이오실 바이오의료팀장 노정민 △정보화혁신실 정보화기획팀장 원준영 △고객가치실 해외진출상담센터장 이지훈 △투자기획실 투자홍보팀장 이효연 △사회적가치실장 최현수 △글로벌일자리실 스타트업지원팀장 이정민 △정보통상협력실 통상협력팀장 고희채 △해외투자·유턴지원실 유턴지원팀장 성기주 △정보화혁신실 빅데이터팀장 우상민 △전시컨벤션실 전략전시팀장 김희경 △글로벌공급망실 공급망 모니터링팀 R&D협력PM 이병욱 △그린성장실 기후변화대응팀 공공조달PM 이연주 △디지털바이오실 ICT융복합팀 ICT대외협력PM 조경진 △지역조사실 아시아중아팀 중국PM 윤기섭 △그린성장실 그린산업팀 건설프로젝트PM 공익표 △정보통상협력실 해외시장정보센터 대외경제정보PM 조원찬 △그린성장실 기후변화대응팀장 박준규