[신문과 놀자!/함께 떠나요! 세계지리 여행]굶는 아이 1억5000만 명… 재난-분쟁이 낳은 비극
11월 20일은 ‘세계 아동의 날’
아프리카 사하라 사막 남쪽 지역, 기후변화에 따른 가뭄으로 물 부족
수단-팔레스타인 등 정치적 영향…전쟁으로 식량 부족-유통망 마비
근본적인 원인 없애 악순환 끊어야
11월 20일은 세계 아동의 날입니다. 세상 모든 아동을 존엄하게 보호하기로 인류가 공식적으로 약속한 날입니다. 1989년 이날 유엔이 세계 모든 아동의 생존과 보호, 발달과 참여의 권리를 담은 아동권리협약을 채택했습니다.
기념일이 담은 이상이 실현되기에는 아직 갈 길이 멉니다. 지구 곳곳에서는 수많은 아이가 굶주림에 시달리고 있습니다. 2023년 유엔 보고서는 5세 미만 아동 1억5000만 명이 만성 영양 부족으로 발육 부진을 겪고 있다는 조사를 내놨습니다. 오늘 세계지리 이야기는 굶주림에 시달리는 지역과 그곳에서 고통받는 아이들에 대한 내용입니다.
● ‘배고픈 아이들’을 만드는 기후변화, 전쟁
기아(飢餓·굶주림)는 특정 지역에 집중돼 나타난다는 점에서 단순한 불운이 아닌, 지리적 조건이 만든 구조적 문제입니다. 오늘날 아동들이 겪는 기아는 아프리카 사하라 사막 이남, 특히 사막 남쪽 경계인 사헬 지대에 몰려 있습니다.
사헬 지대 근처의 니제르, 수단, 소말리아 등은 기아가 극심하게 발생하는 국가들입니다. 아시아에서는 아프가니스탄과 예멘, 파키스탄 등이, 아메리카에서는 아이티가 식량 위기의 중심에 서 있습니다. 이들 국가는 기아가 발생할 수밖에 없는 치명적인 조건들을 공유하고 있습니다.
‘굶주림의 지도’를 결정한 첫 번째 요소는 기후변화가 초래한 자연 재난입니다. 건조한 사헬 지대는 기후변화로 생명이 자랄 수 없는 죽음의 땅으로 변해가고 있습니다. 소말리아에서는 역대 최악의 가뭄으로 식량으로 쓸 식물을 키우는 것이 불가능해졌습니다. 물이 부족해서 주민의 생계를 책임지던 가축 수백만 마리가 떼죽음을 당했습니다. 생존 기반 자체를 잃은 마을의 부모와 아이들은 식량을 찾아 도시로 떠났다가 빈민으로 전락했습니다.
가뭄에 시달리는 아프리카와 반대로 파키스탄은 국토의 3분의 1이 물에 잠기는 대홍수를 겪었습니다. 수확을 앞둔 농경지가 전부 물에 잠겼고, 식량 창고까지 침수되며 기아를 불러왔습니다. 기후변화로 저개발 국가 아동의 삶이 양 극단의 재해, 가뭄과 홍수로 파괴되고 있습니다.
두 번째 요인은 내전 등 정치 불안에 따른 분쟁입니다. 2023년 벌어진 수단 내전은 수도 하르툼뿐만 아니라 주요 농경 지역까지 전투가 확산됐습니다. 농사를 지어야 할 농부들은 피란을 떠났고, 다음 해에 수확할 곡식이 사라졌습니다. 내전으로 굶주리는 수단의 아동을 돕기 위해 국제사회가 구호물자를 보냈지만 정부군과 반군이 서로 싸우는 과정에서 다리, 도로, 항구가 파괴됐습니다. 구호 물자를 실은 트럭이 지나갈 도로와 원조 식량을 받을 항구가 사라진 것입니다.
사회경제적 불평등도 큰 문제입니다. 세계에는 인류 전체가 먹고도 남을 만큼의 식량이 생산되고 있습니다. 즉, 기아는 절대적 식량 부족의 문제가 아니라 접근성과 분배의 문제입니다. 러시아의 우크라이나 침공 이후 우크라이나의 밀 수출이 막히자, 우크라이나산 밀에 의존하던 이집트나 레바논의 빵 가격이 폭등했습니다. 밀이 부족해서가 아니라 밀의 유통망이 마비되었기 때문입니다.
전 세계 식량 재고가 충분하더라도 지역적 기아는 얼마든지 발생할 수 있습니다. 어느 곳에서 많은 음식이 버려지는 동안, 다른 곳에서는 음식이 없어 아이들이 생명을 잃고 있습니다.
● 1억5000만 어린이가 겪는 ‘굶주림의 고통’
기아는 어린이는 물론이고 한 국가의 미래를 파괴합니다. 태어나서 생후 1000일까지는 뇌와 신체가 결정적으로 발달하는 시기입니다. 이때 아이가 제대로 먹지 못해 영양이 결핍되면 아동의 뇌세포와 신체는 회복 불가능한 손상을 입게 됩니다. 전 세계 1억5000만 명 이상의 아동이 발육 부진의 고통을 겪고 있습니다. 기아에 시달리는 지역의 아이들은 학교에서 공부하는 대신에 생존을 위해 일하러 나가거나, 쓰레기 더미를 뒤집니다. 교육의 기회를 빼앗기면 성인이 돼서도 가난의 굴레를 벗어나지 못하는 경우가 많습니다. 가난과 배고픔은 다음 세대로 고스란히 대물림됩니다. 굶주림이 다시 굶주림을 낳는 악순환이 반복됩니다.
세계 아동의 날을 맞아 우리는 다시 아동의 권리라는 보편적 가치를 되새겨야 합니다. 굶주린 아이들은 기후 위기, 끝나지 않는 분쟁, 그리고 구조화된 불평등이라는 인류의 실패가 낳은 비극입니다. 굶주림의 지도를 살펴 근본적인 원인을 성찰하는 것, 그것이 우리가 가져야 할 최소한의 책임입니다.
