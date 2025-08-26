[글로벌 현장을 가다/신진우]“軍은 거리 떠나야” vs “퇴근길 안전해야”… 갈라진 워싱턴

워싱턴에 軍 투입한 트럼프
문화·자유의 거리 ‘U스트리트’… 범죄 잦고 소음도 심각
軍 투입 후 거리 곳곳에 검문소… 여론은 찬반양론 팽팽
트럼프, 한미 정상회담서도 “깨끗한 워싱턴” 자랑… 다른 도시에도 軍 투입할 듯
《“군대는 U스트리트를 떠나야 한다. 이 거리는 시민의 것이다.” 미국 수도 워싱턴의 대표적인 번화가인 ‘U(유)스트리트’. 20일(현지 시간) 이곳에서 만난 타이론 윌리엄스 씨는 최근 강력 범죄 증가, 치안 유지 등을 이유로 워싱턴에 주(州)방위군을 투입한 도널드 트럼프 대통령의 행보를 강하게 비판했다. 그는 “전쟁 상황도 아닌데 도심 거리에 검문소를 설치하고 군인까지 투입한 건 이곳에 사는 우리를 범죄자 취급한 것”이라며 노골적으로 불쾌감을 드러냈다. 반면 자신을 ‘U스트리트 토박이’라고 밝힌 또 다른 시민 미첼 로빈슨 씨는 대통령의 조치를 지지한다고 밝혔다. 그는 “술 마신 행인들끼리 싸움도 잦고 밤마다 너무 시끄럽다. 군이든, 경찰이든 거리를 조용하게만 만들 수 있다면 환영”이라며 “사람이 다치거나 죽는 것보단 낫지 않느냐”고 했다.》
● ‘트럼프 치안 실험장’ U스트리트
워싱턴 북서쪽의 U스트리트는 ‘문화와 자유의 거리’로 꼽힌다. 주말만 되면 거리 곳곳에서 음악이 흘러나오고 젊음의 활기가 꿈틀거린다. 일상에 지친 직장인들이 동료와 술잔을 기울이고 클럽을 찾는 이들은 몸을 흔들며 스트레스를 푼다. 재즈 바에선 색소폰 선율이 새벽까지 이어지고, 골목마다 늘어선 식당에선 맛있는 냄새가 코를 자극한다.
다만 워싱턴 내 다른 지역보다 상대적으로 강력 범죄가 빈번한 곳으로도 꼽힌다. 앞서 2022년 6월엔 총격 사건이 발생해 15세 소년이 사망했고 경찰을 포함해 3명의 부상자가 발생했다. 그 이듬해에도 한 남성이 총에 맞아 숨졌다.
올여름에도 이곳에서 10대 무리의 폭죽 난동과 총기 사건 등이 잇따르자 백악관은 “집중 관리 대상으로 지정하겠다”고 으름장을 놨다. 결국 트럼프 대통령은 이달 11일 “노숙인 및 범죄 문제에 대응하기 위해 워싱턴에 주방위군을 투입하겠다. 우리의 수도를 범죄, 유혈 사태, 대소동, 더러움에서 구하겠다”고 외쳤다. 다음 날 곧바로 워싱턴 도심에는 주방위군이 투입됐다.
NBC방송 등에 따르면 13일 밤 경찰과 국토안보수사국(HSI) 요원 등은 U스트리트에서 검문소를 설치했다. 그러자 100명 이상의 시위대가 검문소 근처로 모여들어 경찰을 향해 야유를 보내며 “우리 거리를 떠나라”라고 외쳤다.
15일에도 U스트리트 곳곳에선 경찰관과 HSI 요원들이 목격됐다. 일부 시민은 ‘미국에는 왕이 없다’란 팻말을 들고 경찰관과 요원들에게 야유를 보냈다. 이날 밤 경찰들은 수십 대의 차량을 멈춰 세웠고 일부 행인들을 붙잡았다. 그러자 인도에 모인 군중은 경찰을 향해 “헌법부터 읽고 오라”고 소리쳤다.
다음 날 아침 백악관은 이 같은 야간 작전 결과, 워싱턴에서만 52명을 체포하고 불법 총기 3정을 압수했다고 발표했다. 백악관 관계자는 “주방위군 배치 규모가 상당히 늘어날 것”이라며 “작전 시간도 저녁 근무에서 24시간 체제로 확대될 것”이라고 예고했다.
● 뉴욕, 시카고 등에도 군 투입 예상
흔히 ‘내셔널가드(National Guard)’로 불리는 주방위군은 미국 50개 주는 물론 워싱턴, 미국령 괌과 푸에르토리코 등 주에 주둔하는 자치정부가 관할하는 군대를 말한다. 유사시 연방정부가 지휘할 수 있다.
현재 최소 800명의 주방위군이 워싱턴 시내 순찰 등에 투입됐다. 트럼프 대통령이 추가 투입 의사를 밝힌 터라 이 숫자는 더 늘어날 가능성이 크다.
다만 전쟁 상황이 아닌데도 군대를 투입해 주요 도시의 치안 단속을 하려는 트럼프 대통령의 정책에 대한 비판은 상당하다. 특히 트럼프 2기 행정부가 U스트리트를 집중 단속하고 있는 것 역시 강력 범죄 때문만은 아니라는 분석이 나온다. 이날 거리에서 만난 워싱턴 지역방송의 한 기자는 “최근 U스트리트에선 트럼프 2기 행정부의 각종 정책에 반감이 큰 흑인들이 자주 반정부 시위를 벌이고 있다”고 전했다.
실제 워싱턴은 민주당 지지세가 압도적으로 강한 지역이다. 2015년부터 시장으로 재직 중인 민주당 소속의 흑인 여성 뮤리얼 바우저 시장은 트럼프 1기 행정부 때부터 대통령과 강하게 충돌했다. 민주당 내에서도 대표적인 반(反)트럼프 인사로 꼽힌다.
트럼프 대통령은 앞서 6월 뉴욕에 이은 2대 도시 캘리포니아주 로스앤젤레스에도 주방위군을 전격 투입했다. 자신의 대대적인 불법 이민자 단속에 항의하는 반정부 시위가 발발하자 군대를 투입해 진압에 나선 것이다.
그는 로스앤젤레스와 워싱턴을 넘어 뉴욕, 3대 도시 시카고, 메릴랜드주 볼티모어, 캘리포니아주 오클랜드 등에도 군대를 투입할 수 있다고 경고했다. 모두 전통적으로 민주당이 강세를 보여 온 지역이다.
특히 트럼프 대통령은 22일 “워싱턴에 투입된 주방위군이 경찰과 협력해 멋진 일을 해내고 있다. 다음엔 다른 지역으로 가서 그곳을 안전하게 만들겠다”며 시카고와 뉴욕을 거론했다. 특히 그는 “시카고는 엉망이고 시장은 끔찍하게 무능하다”며 “시카고를 바로잡겠다”고 강조했다. 시카고는 트럼프 대통령이 오래전부터 반감을 표해 왔던 버락 오바마 전 대통령의 정치적 고향이다. 또 1931년 이후 항상 민주당 소속 시장이 배출된 곳이다.
트럼프 대통령의 군 투입 결정에 비판하는 이들은 군대를 도심에 배치해도 범죄율은 낮아지지 않는다고 주장한다. 군인들이 기본적인 순찰 활동만 하는 상황에선 범죄 줄이기에 큰 효과를 기대할 수 없다는 것. 특히 군 투입 후 워싱턴 주요 식당의 방문객이 급감하는 등 오히려 지역사회와 상인들의 경제 활동을 위축시킨다는 지적도 많다.
● 트럼프 지지 시민도 많아
다만 트럼프 대통령의 행보를 지지한다는 시민도 적지 않다. U스트리트에서 식당을 운영하는 메디슨 클라크 씨는 기자에게 “손님들은 물론 식당 직원들도 늦은 밤 퇴근길이 더 안전했으면 하는 생각을 한다”며 “일단 질서부터 확보하는 게 순서”라고 강조했다. 시민 크리스토퍼 허 씨 또한 NBC방송에 “수년 동안 워싱턴의 주요 공공장소가 낙서와 노숙인 문제로 황폐해지는 걸 지켜봤다”며 “이제라도 ‘멈추자, 나아지자’는 사람들이 있다는 사실 자체가 반갑다”고 말했다.
트럼프 대통령은 21일 워싱턴 남동부 애너코스티아에 있는 공원경찰(USPP) 시설에서 약 300명의 연방수사국(FBI), HSI 요원과 주방위군, 워싱턴 시경찰 등 약 300명을 격려했다. 그는 많은 이들이 자신에게 “그간 워싱턴은 너무 위험했지만, 이제는 가족과 함께 저녁에 외식을 할 수 있게 됐다. 감사하다”고 말한다고 자찬했다. 자신 덕분에 워싱턴이 “전혀 다른 도시”가 됐다며 “모두가 안전하다고 느낀다”고 거듭 군 투입의 정당성을 강조했다.
트럼프 대통령은 25일 이재명 대통령과의 정상회담에서도 “이 대통령이 워싱턴의 깨끗해진 거리를 보고 깜짝 놀랐다는 반응을 보였다”고 소개했다. 이 대통령이 예전에 방문했을 때는 더럽고 노숙인이 가득했는데 이제는 아주 깨끗하다고 말했다고 자찬했다.
