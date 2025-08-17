지방 잘 타는 ‘체중 리셋’의 계절이 다가온다[여주엽의 운동처방]

여주엽 올블랑 대표는 2018년 스포츠 콘텐츠 유튜브 채널 ‘올블랑TV’를 개설해 근력 강화 등 각종 운동법을 무료로 소개하고 있다. 6월 기준 채널의 구독자 수는 446만 명이다.※ 여주엽 대표의 ‘스쿼트(스쾃) 300개 챌린지’