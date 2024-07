한국과 닮은 이탈리아[내가 만난 명문장/이성호]

이성호 주이탈리아 대사

가리발디, 카보우르 등과 더불어 이탈리아 통일의 대표적 지도자였던 정치사상가 마치니는 ‘인간 의무론’에서 가족을 이렇게 정의한다. 할리우드 명작 ‘대부’의 비토 코를레오네는 “가족과 시간을 보내지 않는 사람은 진정한 사내가 될 수 없기 때문이지(Because a man who doesn’t spend time with his family can never be a real man)”라며 대부 명대사 시리즈 중 하나를 가족에 할애한다. 시칠리아 출신 마피아 이야기 대부 시리즈의 핵심 줄기는 가족이다. 이탈리아인의 가족 사랑은 세계적으로 유명하다.올해는 한국과 이탈리아 수교 140주년이 되는 해다. 수교 기념일인 6월 26일 양국 대통령 간 축하 메시지를 교환하는 등 일련의 기념행사가 로마와 서울을 중심으로 연중 개최되고 있다. 이탈리아는 미국, 구소련에 이어 세 번째로 위성 발사에 성공한 우주항공 최강국이자, 수십 년간 독일, 일본의 막강한 자동차 회사를 제치고 세계 최고 명품 스포츠카 페라리, 마세라티를 생산해내 온 제조 강국이다. 찬란한 로마 제국의 유산, 르네상스 천재들의 예술 작품, 그리고 세계인의 입맛을 정복한 피자, 파스타, 젤라토가 이탈리아의 또 다른 얼굴을 가리고 있는 건 아닌가 아쉬운 생각이 든다. 이번 기회에 우리와 비슷하면서 많은 저력을 가진 이탈리아의 진면모를 알아보면 어떨까.이성호 주이탈리아 대사