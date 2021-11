[정미경의 이런영어 저런미국]“점심 약속 건물 앞 12시 10분 전이야”

영국 글래스고에서 열리고 있는 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26)에 참석한 영화배우 리어나도 디캐프리오(가운데)가 인파를 헤치며 걷고 있다. 디캐프리오는 환경 보호 차원에서 개인 전용기가 아닌 민간 항공기를 타고 이번 행사에 참석한 것으로 알려졌다. 글래스고=AP 뉴시스

정미경 콘텐츠기획본부 기자·前 워싱턴 특파원

제26차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26)가 영국 글래스고에서 열리고 있습니다. 한국 미국 등을 비롯해 130여 개국 정상들이 참석했고, 제프 베이조스 아마존 창업자, 영화배우 리어나도 디캐프리오 등도 모습을 나타냈습니다.△“It‘s one minute to midnight on that doomsday clock.”의장국인 영국의 보리스 존슨 총리는 개회식 연설 준비를 많이 한 듯 보였습니다. 개봉 중인 007 제임스 본드 영화로 연설을 시작하더니 지구 종말 시계 얘기를 꺼냈습니다. “종말 시계가 자정 1분 전”이라며 기후 문제의 긴박함을 강조했습니다. 영어에서 시계 읽는 법은 기본이죠. 6시 25분은 “It’s six twenty-five”에 필요에 따라 am(오전) pm(오후)을 뒤에 붙여주면 되고, 10시 5분 전은 “five to ten”이 됩니다.△“Jeez, not the best look when you‘re trying to tell the world to wake up.”조 바이든 미국 대통령은 살짝 조는 모습이 포착됐습니다. 교황 알현, 주요 20개국(G20) 정상회의 등을 마치고 곧바로 와서 피곤한 것은 이해가 되지만 평소 기후 문제에서 리더십을 보여 온 바이든 대통령이 개회식부터 조니까 뒷말이 나왔습니다. 영국의 유명 언론인 피어스 모건은 “이런, 세상을 향해 ‘(기후 대책에서) 깨어나라’고 하면서 보여줄 수 있는 최고의 모습은 아니네”라고 비꼬았습니다.△“They’ve now had 30 years of blah, blah, blah and where has that led us?”스웨덴의 10대 환경운동가 그레타 툰베리는 회의장 밖에서 벌어진 대규모 집회에서 세계 지도자들의 ‘공허한 말잔치’를 비판했습니다. “그들은 이러쿵저러쿵하면서 30년을 보냈고, 그래서 지금 우리는 어떻게 됐느냐”고 반문했습니다. 세 차례 연이어 나오는 ‘blah’는 자세하게 전할 필요조차 없는 하찮은 말이라는 뜻입니다. 한국말로 “어쩌고저쩌고” “이러쿵저러쿵” 정도 되겠죠. 대신에 “yada(야다) yada yada”를 쓰기도 합니다. ‘blah’가 조롱의 의미가 더 강하죠.정미경 콘텐츠기획본부 기자·前 워싱턴 특파원