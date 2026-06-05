[AI써봄] 챗GPT 이미지 2.0, 유료 구독하면 얼마나 달라질까

※ 인공지능이 세상을 바꿉니다. IT동아 기자들이 만난 최신 인공지능 서비스와 기능을 독자들도 쉽게 접하도록 풀어서 알려드립니다.
월 20달러(약 3만 원). 글로벌 인공지능(AI) 기업 오픈AI의 대표 AI 서비스인 챗GPT의 플러스 플랜 구독료다. 챗GPT 이미지 2.0(ChatGPT Images 2.0)이 출시되면서 이 금액이 이미지 생성 측면에서도 의미를 갖게 됐다. 무료 플랜에서는 쓸 수 없는 추론 기능이 유료인 플러스 플랜부터 열리기 때문이다.
오픈AI는 챗GPT 이미지 2.0을 ‘비주얼 사고 파트너’라고 부른다. 이미지를 그리기 전에 먼저 요청을 분석하고 구성을 계획하는 AI라는 뜻이다. 오픈AI에 따르면 이 모델은 세부 지시 이행 능력과 다국어 텍스트 표현 정확도를 크게 끌어올린 추론 기능 탑재 첫 이미지 모델이다. 그러나 이 ‘생각하는’ 능력은 플러스(Plus)·프로(Pro)·비즈니스(Business) 구독자에게만 열려 있다.
기자는 앞서 AI써봄 코너를 통해 무료 플랜으로 챗GPT 이미지 2.0을 테스트한 바 있다. 텍스트 표현과 사진 사실성에서 전작 대비 뚜렷한 개선을 확인했다. 하지만 추론 기능 없이는 복잡한 프롬프트에서 조건을 놓치는 한계도 분명했다. 그렇다면 플러스 플랜에서 추론 기능을 켜면 실제로 얼마나 달라질까.
구조 분석부터 웹 검색·일괄 생성까지 가능
기자는 플러스 플랜으로 챗GPT 이미지 2.0을 이용해봤다. 챗GPT에 접속해 이미지 프롬프트 입력창 오른쪽 버튼을 누르면 추론 기능(Thinking)이 적용된다. 무료 플랜에는 없던 버튼이다.
추론 기능을 켜면 이미지 생성 전 별도의 분석 단계가 추가된다. PC 버전 기준 프롬프트를 입력하면 ▲잘 생각하기 등의 추론 과정이 표시된 뒤 “더욱 자세한 이미지를 생성하고 있습니다”라는 메시지와 함께 이미지 생성 단계로 넘어간다. 무료 플랜에서 바로 ▲밑그림 그리는 중으로 시작했던 것과 다른 부분이다. 추론 단계에서 모델이 이미지를 생성하기 전에 구조를 먼저 분석한다는 것이 오픈AI의 설명이다. 추론 단계가 추가되는 만큼 생성 시간도 길어진다. 기자가 테스트한 결과 추론 단계에서만 최소 59초에서 최대 2분 6초가 소요됐다.
추론 기능은 웹 검색과도 결합된다. 학습 데이터에만 의존하는 무료 플랜과 달리, 플러스 플랜에서는 실시간 정보를 반영한 결과물 생성이 가능하다. 또한 하나의 프롬프트로 서로 다른 이미지를 최대 8장까지 일괄 생성할 수 있다.
플러스 플랜 역시 이미지 생성 이용 한도가 적용된다. 다만 기자가 플러스 플랜으로 이미지 20장을 연속 생성할 동안 그 어떤 한도 표시도 없었다. 무료 플랜이 8장 생성 후 한도 안내 메시지를 표시한 것과 달랐다.
실제로 추론 기능이 만드는 차이
무료 플랜 테스트에서 가장 두드러진 챗GPT 이미지 2.0의 한계는 복잡한 프롬프트였다. 여러 조건이 겹칠 때 일부 놓치거나 다소 아쉬운 결과물을 내는 경향이 있었다. 플러스 플랜에서 같은 프롬프트를 입력해 차이를 직접 비교했다.
우선 무료 플랜 결과물과 비교했을 때 추론 기능의 차이가 가장 선명하게 드러나는 유형을 살펴봤다. 이를 위해 ‘A4 사이즈 비율의 제품 설명서 첫 페이지. 상단에 회사 로고 영역(텍스트로 ’NOVA‘), 중앙에 미니멀한 블루투스 스피커 제품 이미지, 하단에 주요 스펙 3가지를 아이콘과 함께 한국어로 표기. 배터리 24시간, 방수 IPX7, 무게 320g. 전체적으로 애플 스타일의 클린한 디자인. 텍스트와 아이콘이 모두 정확하게 표현되어야 해’라고 조건이 가장 많은 복합 프롬프트를 작성했다.
같은 프롬프트를 무료와 플러스 플랜에 각각 입력해 결과물을 비교했다. 스펙 3종 반영이라는 핵심 조건은 두 플랜 모두 충족했다. 다만 플러스 플랜은 프롬프트에서 요청한 애플 스타일의 클린한 레이아웃을 더 충실하게 구현한 반면, 무료 플랜은 레이아웃 구성과 스펙 표기 순서부터 제품 형태까지 달라진 결과물을 내놨다. 조건 충족 여부보다 완성도와 의도 반영 측면에서 플러스 플랜의 차이가 드러나는 부분이다.
앞서 언급한 웹 검색 결합이 실제로 어떻게 작동하는지 확인하기 위해 ‘2026년 현재 서울에서 가장 핫한 성수동 카페 거리 분위기를 담은 일러스트. 요즘 트렌드인 인테리어 스타일과 간판 디자인을 반영해줘. 한국어 간판도 포함’이라고 프롬프트에 적었다. 프롬프트를 입력하자 추론 단계에서 ‘Gathering visuals for Seongsu cafe street design(성수동 카페 거리 디자인을 위한 시각 자료 수집 중)’이라는 웹 검색 과정이 먼저 표시됐다.
성수동 카페 거리 테스트에서는 두 플랜 모두 한국어 간판과 카페 거리 분위기를 잘 구현했다. 다만 플러스 플랜은 노출 콘크리트 외벽, 블랙 프레임 창문, 한글·영문 병기 간판 등 최근 성수동 트렌드를 더 구체적으로 반영했다. 반면 무료 플랜은 전반적인 분위기는 유사하지만 세부 인테리어 스타일에서 다소 일반적인 도심 거리에 가까운 결과물을 냈다. 두 플랜 모두 기본 요청을 충족했지만 정교한 표현에서 차이가 있었다.
오픈AI에 따르면 챗GPT 이미지 2.0의 지식 기준 시점은 2025년 12월로, 기본 상태에서는 그 이후 정보를 반영하지 못한다. 플러스 플랜 이상에서 추론 기능을 켜면 웹 검색으로 이를 보완할 수 있다.
단일 프롬프트로 여러 장을 일괄 생성하는 것 역시 플러스 플랜 이상에서만 가능한 기능 중 하나다. 이를 확인하고자 브랜드 홍보 콘텐츠처럼 여러 비율의 이미지가 동시에 필요한 실무 상황을 시나리오로 잡았다.
이에 ‘KIZUKI’라는 이름의 말차 카페 브랜드 홍보용 이미지 세트를 요청했다. 인스타그램 피드용(1:1), 스토리용(9:16), 트위터용(16:9) 세 가지 비율로 각각 생성해달라고 덧붙였다. 또 브랜드 컬러는 딥 그린과 크림 화이트, 일본 미니멀리즘 감성이라는 내용도 추가로 적었고, 세 이미지의 톤과 스타일이 일관되어야 한다는 부분도 강조했다.
다중 이미지 일괄 생성 테스트에서 두 플랜의 차이가 가장 뚜렷하게 드러났다. 플러스 플랜은 2분 6초의 추론 단계를 거쳐 세 가지 비율을 각각 독립된 이미지로 생성했다. KIZUKI 브랜드의 딥 그린 컬러와 일본 미니멀리즘 감성이 비율이 달라져도 일관되게 유지됐다. 반면 무료 플랜은 세 가지 비율을 한 장의 이미지 안에 나란히 배치하는 방식으로 처리했다. 브랜드 톤은 유지됐지만 각 플랫폼에 바로 올릴 수 있는 독립 파일이 아니라는 점에서 실무 활용에는 한계가 있다. 실제로 SNS 콘텐츠 제작에 활용하려면 플러스 플랜이 필요한 부분이다.
챗GPT 유료 구독 가치 있나
플러스 플랜에서 추론 기능을 켰을 때의 차이는 결과물의 완성도와 실무 활용성에서 드러났다. 같은 프롬프트라도 그 의도를 더 충실히 반영했고, 웹 검색을 통해 최신 정보를 결과물에 녹여냈다. 다중 이미지 역시 독립 파일로 생성해 바로 활용할 수 있는 수준의 결과물을 내놨다.
다만 챗GPT 이미지 2.0 사용 중 발견한 한계도 있었다. 하나의 대화창에서 여러 이미지를 연속으로 작업하다 편집을 요청하면, 의도한 이미지가 아닌 이전에 생성한 다른 이미지가 수정되는 오류가 반복됐다. 새 대화창을 열어 단일 이미지만 작업했을 때는 형태 수정 요청도 정확히 반영되는 것을 확인했다. 복잡한 편집 작업일수록 대화창을 분리해 진행하는 것이 안전해 보인다. 또 추론 단계의 세부 과정이 ‘잘 생각하기’ 이외에는 영어로만 표시되는 점은 인터페이스 현지화가 완전하지 않음을 보여주는 지점으로, 한국 사용자 입장에서 아쉬움이 남는다.
종이접기·루빅스큐브 같은 물리 세계 모델링, 가려지거나 기울어진 표면의 디테일 표현, 매우 촘촘하거나 반복적인 시각 요소 등은 오픈AI가 공식 블로그를 통해 직접 인정한 챗GPT 이미지 2.0의 한계다. 이는 무료는 물론 플러스 플랜 이상에서도 동일하게 적용된다.
결국 추론 기능은 복잡한 프롬프트 처리, 웹 검색 결합, 다중 이미지 일관성이라는 세 가지 측면에서 무료 플랜과 명확한 차이를 만든다. 텍스트 표현과 기본 사진 사실성은 무료 플랜에서도 충분히 체감할 수 있는 만큼, 플러스 플랜의 가치는 결국 이 세 가지를 얼마나 자주 혹은 얼마나 복잡하게 활용하느냐에 달려 있다.
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