메디트리 ‘포스파티딜세린 징코’ 70% 할인

㈜씨너지아이앤티의 건강기능식품 브랜드 메디트리가 ‘인지력 기억력 포스파티딜세린 징코’를 가정의 달 맞이 70% 세일을 진행한다.
인지력 기억력 포스파티딜세린 징코는 미국산 순도 70%의 포스파티딜세린을 사용했다. 포스파티딜세린은 인지질의 한 종류로 뇌세포와 세포막의 주요 성분이다. 나이가 들어감에 따라 우리 몸에서 충분히 합성되지 않아 식품을 통한 보충이 필요하다. 포스파티딜세린은 식약처로부터 노화로 인해 저하된 인지력 개선, 자외선에 의한 피부 손상으로부터 피부 건강 유지, 피부 보습에 도움을 줄 수 있음을 인정받은 기능성 원료다.
또한 깜빡이는 기억력 개선과 혈행 건강을 위해 은행잎 추출물을 함께 배합했다. 기능성 원료인 은행잎 추출물은 인체적용시험을 통해 △학습 효율성 유의적 개선 △작업 기억력 유의적 개선 △단어 색채 기억력 유의적 개선 등을 인정받았다. 주원료인 포스파티딜세린과 은행잎 추출물은 식물에서 추출한 원료로 유전자 조작을 하지 않은 비유전자변형(Non-GMO) 원료를 사용했다. 체내 소화와 흡수가 용이한 100% 식물성 캡슐과 산패 최소화를 위해 PTP 포장법을 채택했다.
정상적인 면역 기능을 위한 아연까지 배합해 7중 기능성을 구현했다. 부원료도 엄선해 국내산 홍삼, 테아닌, 김치유산균, 해조칼슘, 9종 아미노산과 비타민, 미네랄까지 담았다.
메디트리 관계자는 “인지력과 기억력은 노화가 진행되면서 자연스럽게 감퇴하지만 100세 시대를 살아가는 현대인으로서는 꼭 관리가 필요한 부분”이라며 “평소 아는 단어가 잘 기억나지 않거나 물건을 어디 뒀는지 자주 잊는 분들은 물론 두뇌 건강이 필요한 직장인이나 학생 등 남녀노소 누구나 섭취를 추천한다”고 밝혔다. 인지력 기억력 포스파티딜세린 징코는 70% 할인 행사를 진행 중이며 메디트리 홈페이지나 전화를 통해 구매 및 상담이 가능하다.
메디트리는 ‘건강기능식품의 본질 그대로’라는 슬로건 아래 안전하고 합리적인 건강기능식품을 선보이는 ㈜씨너지아이앤티의 대표 브랜드로 30여 종의 건강기능식품을 보유하고 있다.
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