[위클리AI] 아마존·오픈AI·메타, 검색부터 로봇까지 서비스 고도화 박차

인공지능(AI)이 세상을 바꾸고 있습니다. AI는 이제 우리 일상에서 떼려야 뗄 수 없는 핵심적인 요소입니다. 한 주간 세계를 들썩이게 만든 글로벌 빅테크 기업부터 우리 일상에 직접 영향을 미칠 새로운 AI 소식까지 핵심만 짚어드립니다.
아마존, AI 기반 쇼핑 기능 업그레이드 ‘조인 더 챗’ 출시
글로벌 빅테크 기업 아마존(Amazon)이 AI 기반 쇼핑 기능 ‘조인 더 챗(Join the chat)’을 출시했습니다.
아마존은 4월 28일(이하 현지 시간) 공식 블로그를 통해 이같이 밝히며 “고객이 오디오 상품 요약을 듣는 도중 AI 호스트에게 문자 또는 음성으로 질문할 수 있습니다”라고 설명했습니다. 조인 더 챗은 현재 미국 아마존 쇼핑 앱의 iOS·안드로이드 버전에서 이용 가능합니다.
조인 더 챗은 아마존이 기존에 운영하던 ‘히어 더 하이라이츠(Hear the highlights)’ 안에 새롭게 추가된 인터랙티브 기능입니다. 히어 더 하이라이츠는 수백만 개 상품 페이지에서 상품 특징·고객 리뷰·웹 정보를 종합한 짧은 오디오 요약을 AI 호스트가 제공하는 기능입니다. 2025년 5월 테스트를 시작한 바 있습니다. 이번에 추가된 조인 더 챗은 기존의 수동적 청취 경험을 양방향 대화로 전환하는 것이 핵심입니다.
사용자가 아마존 쇼핑 앱에서 상품 상세 페이지로 이동한 뒤 상품 이미지 아래 ‘히어 더 하이라이츠’ 버튼을 누르면 오디오 요약이 시작됩니다. 이후 손 들기 아이콘 선택 시 전체 화면으로 전환되며, 텍스트 입력이나 마이크 아이콘을 통해 질문할 수 있습니다. 오디오 플레이어는 최소화한 상태에서도 앱을 탐색하는 동안 계속 재생됩니다.
예를 들어 사용자가 “이 커피메이커는 초보자에게 적합한가요?”, “이 스웨터가 피부에 따갑다는 후기가 있나요?”, “식기세척기 사용이 가능한가요?” 같은 질문을 오디오가 재생 중인 어느 시점에서든 할 수 있습니다. AI 호스트는 각종 질문을 대화 흐름에 자연스럽게 녹여 실시간으로 맞춤 답변을 제공하고, 이후 오디오를 이어서 진행합니다.
조인 더 챗의 답변은 단순한 정보 검색이 아닙니다. AI가 오디오에서 이미 다룬 내용을 파악하고, 그 맥락에 맞는 새로운 정보로 답변을 구성합니다. 기술적으로는 질문이 들어오면 AI 생성 스크립트가 실시간으로 조정되며, 첨단 텍스트 음성 변환(TTS) 기술이 원래 에피소드의 톤과 에너지를 유지하며 답변을 음성으로 구현합니다.
이번 조인 더 챗의 출시는 아마존이 AI 쇼핑 도구를 지속 확대하는 흐름의 연장선으로 읽힙니다. 아마존은 상품 조회·비교를 돕는 생성 AI 어시스턴트 루퍼스(Rufus), 사용자 관심사 기반으로 신상품을 탐색하는 인터레스트(Interests), 검색·탐색 이력 기반 상품 추천 기능인 ‘결정을 도와드릴게요(Help me decide)’ 등 AI 쇼핑 기능을 꾸준히 선보여 왔습니다. 조인 더 챗의 출시 역시 쇼핑 경험이 검색·스크롤에서 AI와의 실시간 대화로 전환되는 흐름 속에서 향후 글로벌 시장으로 확대될지 업계의 관심이 쏠리고 있습니다.
오픈AI, 챗GPT에 고급 계정 보안 도입···유비코와 파트너십 체결
글로벌 AI 기업 오픈AI(OpenAI)가 4월 30일 자사 AI 모델 ‘챗GPT(ChatGPT)’의 계정을 대상으로 고급 계정 보안(Advanced Account Security, AAS)을 도입했습니다. 비밀번호 기반 로그인을 완전히 비활성화하고 패스 키 또는 물리적 보안 키만으로 인증하는 방식으로, 계정 탈취 위협을 원천 차단하는 것이 목표입니다.
고급 계정 보안은 선택적(opt-in) 설정으로 출시됐습니다. 하지만 오픈AI는 언론인, 선출직 공무원, 정치적 반체제 인사, 연구자 등 디지털 공격 위험이 높은 사용자에게 강력하게 권고했습니다. 챗GPT 계정에 민감한 업무·개인 정보가 집약되는 현실을 반영한 결정입니다. 챗GPT와 코딩 에이전트 코덱스(Codex) 계정에 동시 적용됩니다.
고급 계정 보안의 주요 기능은 ▲패스워드리스 로그인 ▲계정 복구 강화 ▲세션 시간 단축 ▲학습 자동 제외 등입니다. 패스워드리스 로그인은 패스 키나 물리적 보안 키만으로 인증하는 것으로 비밀번호 기반 로그인은 차단돼 자격증명 탈취 공격을 무력화합니다. 또 강화된 계정 복구를 통해 이메일이나 SMS 복구를 차단하고, 백업 패스 키·보안 키·복구 키로만 복구 가능하도록 했으며 로그인 세션 유효 기간을 단축해 기기 분실이나 세션 탈취 시 노출 시간을 최소화했습니다. 학습 자동 제외의 경우 활성화 시 계정의 모든 대화가 자동으로 AI 모델 학습 데이터에서 제외됩니다.
주의할 부분도 있습니다. 고급 계정 보안 활성화 후 보안 키를 분실하면 오픈AI 고객 지원을 통한 계정 복구도 불가능합니다. 사용자가 복구 수단을 직접 안전하게 보관해야 한다는 뜻입니다. 보안 키 분실 시 계정과 대화 내역을 영구 상실할 수 있으니 유의해야 합니다.
오픈AI는 고급 계정 보안의 단계적 의무화 일정도 공개했습니다. 검증된 사이버 보안 연구자와 전문가에게 고성능 모델 접근 권한을 부여하는 프로그램인 ‘사이버 신뢰 접근(Trusted Access for Cyber)’ 참여자는 오는 6월 1일부터 고급 계정 보안 활성화가 의무화됩니다. 다만 기관 단위로 접근 권한을 보유한 조직의 경우 피싱 방지 인증이 SSO(Single Sign-On, 통합 인증) 워크플로에 포함돼 있음을 증명하는 것으로 대체할 수 있습니다. 이에 대해 오픈AI는 향후 기업 환경을 포함한 더 넓은 사용자층으로 의무 적용 범위를 확대할 방침이라고 밝혔습니다.
또 오픈AI는 하드웨어 보안 키 전문 기업 유비코(Yubico)와 파트너십을 체결하고, 공동 브랜드 유비키(YubiKey) 번들을 할인 제공합니다. 삼성페이의 생체 인증과 같은 국제 인증 표준 중 하나인 FIDO(Fast Identity Online) 준수 제품이라면 다른 보안 키나 소프트웨어 패스 키도 사용할 수 있습니다.
이번 오픈AI의 고급 계정 보안 도입 발표는 경쟁사인 글로벌 AI 기업 앤트로픽(Anthropic)이 사이버 보안 특화 모델 ‘미토스(Mythos)’를 공개한 직후 나와 업계가 주목하고 있습니다. AI 기업 간 경쟁이 모델 성능을 넘어 보안 인프라 신뢰성으로 전선이 확장되고 있음을 보여주기 때문입니다. 챗GPT 계정이 업무 도구·외부 서비스의 허브가 되면서 계정 탈취 시 파급 범위가 크게 넓어진 데 따른 선제 대응으로 풀이하는 시각도 있습니다.
오픈AI는 고급 계정 보안을 ‘중요한 첫걸음’이라고 규정하며 기업 환경을 포함한 추가 사용자층으로의 확대를 예고했습니다. AI 플랫폼이 업무와 생활의 중심으로 자리잡을수록, 계정 보안은 개인 선택의 문제를 넘어 국가 안보와 기업 리스크 관리의 영역으로 확장될 것으로 전망됩니다. 오픈AI의 이번 발표는 그 변화의 시작점을 공식화한 선언이라고 볼 수 있습니다.
메타, ARI 인수로 피지컬 AI 경쟁 합류 본격화
글로벌 IT 기업 메타(Meta)가 5월 1일 미국 샌디에이고에 기반을 둔 로봇 AI 스타트업 어슈어드 로봇 인텔리전스(Assured Robot Intelligence, ARI)를 인수했습니다. 메타가 단순 인재 영입이나 연구 파트너십이 아닌, 물리적 로봇의 핵심 지능 스택을 구축하는 기업을 통째로 인수한 만큼 업계의 주목을 받고 있습니다.
5월 2일 IT 전문 매체인 엔가젯과 테크크런치 등에 따르면 메타는 ARI를 인수했으나 금액과 세부 조건은 구체적으로 공개하지 않았습니다. 이번 인수로 ARI 공동 창업자를 포함한 약 20명의 구성원이 메타의 자체 AI 연구 조직인 메타 슈퍼인텔리전스 연구소(Meta Superintelligence Labs, MSL)에 합류하게 됐습니다.
그동안 ARI는 로봇이 동적인 환경에서 인간의 행동을 이해하고 물리적 작업을 수행할 수 있는 AI 기술을 개발해왔습니다. 이에 ARI 팀은 메타 내부 로봇 하드웨어·소프트웨어 개발팀인 메타 로보틱스 스튜디오(Meta Robotics Studio)와도 긴밀하게 협력할 것이라고 전해집니다. 또 MSL은 원래 언어 모델 중심의 연구 조직이었으나, 앞으로 물리 AI 연구까지 아우르는 종합 AI 연구소로 확장될 것으로 보입니다.
주목할 점은 ARI 공동 창업자 레럴 핀토(Lerrel Pinto)가 이전에 창업한 로봇 스타트업 파우나 로보틱스(Fauna Robotics)를 아마존이 올해 3월 먼저 인수했다는 사실입니다. 같은 연구자 출신이 메타와 아마존으로 각각 흡수되면서, 피지컬 AI 인재 쟁탈전이 이미 치열하게 벌어지고 있음을 보여줍니다.
메타의 이번 ARI 인수는 단순한 M&A가 아닌 전략적 선언이라는 평가가 지배적입니다. 소셜미디어 기업인 메타가 물리 세계의 AI 인프라 기업으로 변신하려는 의지로 풀이하는 의견도 많습니다.
특히 글로벌 빅테크 기업 구글(Google)이 스마트폰 시장을 안드로이드로 장악했듯, 메타는 자사의 로봇 소프트웨어를 다른 제조사들이 라이선스하는 플랫폼 구조를 꿈꿉니다. 앤드루 보스워스 메타 CTO는 2025년 한 인터뷰를 통해 “구글의 안드로이드가 스마트폰 시장에서 한 것처럼, 메타도 로봇 산업 전체의 운영체제를 만들겠습니다”라는 목표를 밝힌 바 있습니다. 즉 메타의 목표는 로봇 한 대를 만드는 것이 아닙니다. 로봇 산업 전체의 운영체제가 되는 것입니다. ARI의 핵심 기술인 ‘전신 제어 파운데이션 모델’이 메타의 목표를 이루는 데 핵심 엔진이 될 가능성이 높습니다.
ARI 인수가 성공적인 결과를 낸다면 메타는 광고 수익 의존도를 낮추고 로봇 플랫폼이라는 새로운 수익 구조를 확보하게 됩니다. 실패한다면 메타버스에 이은 두 번째 대규모 전략 실패가 됩니다. 이에 업계는 메타가 자체 하드웨어를 언제 공개할지 그 시점을 주목하고 있습니다.
그동안 AI 경쟁은 언어 모델·이미지 생성·코딩 에이전트 등 디지털 영역에서 벌어졌습니다. 메타의 ARI 인수는 그 전선이 현실 세계의 물리적 행동으로 옮겨가고 있음을 보여주는 사례로 꼽힙니다. 테슬라 옵티머스, 아마존, 보스턴 다이나믹스에 이어 메타까지 피지컬 AI 경쟁에 뛰어들면서 휴머노이드 로봇은 더 이상 미래 기술이 아닌 현재의 전략 자산이 됐습니다.
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