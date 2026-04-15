꽃가루 날리는 환절기… 훌쩍-에취 반복한다면 삼백초로 뿌리 뽑으세요

보령 코편하게
삼백초추출물로 IgE 항체 수치↓
인체시험서 비염 증상 35% 개선
소형 정제로 남녀노소 쉽게 섭취
“봄만 되면 눈이 빨개지고 아침마다 콧물에 재채기가 더 심해져요.” “코막힘에 걸걸한 가래도 자주 껴서 답답하고 숨쉬기가 힘들어요.”
극심한 일교차와 미세먼지, 꽃가루가 극성을 부리는 환절기에는 알레르기 유발 물질이 더 넓고 빠르게 퍼진다. 이로 인해 재채기가 멈추지 않고 수시로 콧물이 흐르거나 코가 막히는 비염 증상이 심해진다. 비염은 노화로 면역력이 약해질수록 증상이 더 심해지는데 코 외에도 눈이 벌겋게 충혈되는 알레르기성 각막염이나 피부 가려움증 등 다른 신체 부위에도 알레르기 증상이 함께 나타난다.
비염 유발 알레르기… 체내 IgE 항체 수치 낮춰야
알레르기는 우리 몸속에서 일어나는 면역반응의 한 종류로 보통 사람에게는 문제가 되지 않는 어떤 물질에 대해 특이하게 발생하는 이상 과민 면역반응이다. 체내에 과도한 면역반응을 일으키는 면역글로불린 E(IgE) 항체 수치가 높을수록 그 증상은 더 심하게 나타난다.
차갑고 건조한 공기 또는 코로 들어온 알레르기항원으로 인해 코와 눈이 심하게 가렵고 재채기, 코막힘, 콧물이 멈추지 않는 비염이나 꽃가루에 의한 피부 발진 등이 그것이다.
여기에 환절기에는 비염 증상이 특정 시간대에 더 집중된다. 아침에는 잠자는 동안 코점막이 부은 상태에서 찬 공기나 미세먼지가 한꺼번에 들어와 자극이 커지면서 재채기가 멈추지 않고 한 번 터진 콧물은 수도꼭지를 튼 것처럼 줄줄 흘러내린다.
이때 중요한 역할을 하는 것이 바로 IgE 항체다. 알레르기 반응이 반복될수록 IgE가 과도하게 분비되고 이 항체가 몸을 필요 이상으로 예민하게 만들어 작은 자극에도 재채기나 콧물, 코막힘 등의 증상이 쉽게 나타난다.
이에 많은 사람이 항히스타민제를 복용하지만 일시적인 증상 완화일 뿐 장기 복용 시 신경전달물질의 분비를 억제해 기억력 저하나 치매 등 부작용이 나타날 수 있다. 따라서 과도하게 일어나는 면역반응의 근본적인 원인을 해결하려면 IgE 항체 수치를 낮추는 것이 중요하다.
삼백초추출물 6주 만에 찐득한 가래 빼주고 재채기 35% 개선
반복되는 콧물과 코막힘을 줄이기 위해서는 코점막의 염증과 부기를 함께 관리해야 한다.
‘삼백초(三白草)’는 제주도 저지대 습지의 청정 구역에서 매우 드물게 자라는 멸종위기 야생식물 2급 식물로 진시황이 찾던 ‘불로초’로도 알려져 있다. 꽃, 잎, 뿌리 3가지가 하얀색이라는 의미의 삼백초는 동의보감에 염증을 완화해 비염과 천식 등의 호흡기 증상에 쓰였으며 중국의 약재 연구 서적인 당본초에서는 가래를 삭이고 막힌 것을 뚫어준다고 기록돼 있다.
삼백초에 들어 있는 유효 성분만 모아 만든 것이 ‘삼백초추출물’로 비염 증상의 핵심 원인인 히스타민 분비와 코점막 부종을 동시에 억제해 코막힘과 콧물, 재채기 등을 완화한다. 특히 알레르기 반응을 유발하는 IgE 항체 활성을 낮춰 외부 자극에 과도하게 반응하는 면역 신호를 조절한다. 성분별 작용도 명확하다. 쿠에르시트린은 목에 끼는 찐득한 가래를 묽게 만들어 배출을 돕고 데칸알은 항균 작용으로 세균과 바이러스 증식을 억제한다. 탄닌 성분은 기관지와 기도 염증을 완화하는 데 도움을 주며 미켈리아닌은 비염뿐 아니라 폐와 기관지 등 호흡기 전반의 부담을 줄이는 데 기여한다.
삼백초추출물(LHF618)은 특허받은 제조 공법으로 만든 개별인정형원료로 인체적용시험에서 6주간 섭취한 결과 △재채기 △코 가려움 △맑은 콧물 △코막힘 등 주요 비염 증상이 최대 35% 이상 개선된 것으로 확인됐다. 또한 동물실험에서도 알레르기 유발 후 5일간 삼백초추출물을 경구 투여한 결과 점액 분비와 조직 내 염증이 감소하며 알레르기 증상이 완화됐다. 특히 삼백초추출물은 집먼지진드기, 꽃가루 등 다양한 알레르기 유발 요인에 대한 개선 효과가 확인된 원료로 기존보다 적은 섭취량으로도 관리가 가능해 노년층이 부담 없이 섭취할 수 있다.
지긋지긋한 콧물, 재채기, 코막힘, 코 가려움을 한 번에
시도 때도 없는 재채기, 주르륵 콧물, 답답한 코막힘으로 불편하다면 지금 바로 코 건강관리를 시작할 때다. 보령컨슈머헬스케어에서는 LHF618을 함유한 개별인정형 코 건강기능식품 ‘보령 코편하게’를 출시했다. 면역 과민 반응에 의한 코 상태 개선에 도움을 줄 수 있는 LHF618을 주원료로 했으며 남녀노소 쉽게 섭취할 수 있는 0.5g의 소형 정제로 목 넘김도 편하다. △면역 과민 반응에 의한 재채기를 줄이고 싶은 사람 △콧물이 의지와 상관없이 자주 흐르는 사람 △막히고 답답한 코 불편함으로 잠을 설치는 사람 △코막힘 개선이 필요한 사람 △면역 과민 반응으로 코 상태 개선에 도움이 필요한 사람에게 권한다. 보령컨슈머헬스케어에서는 3개월분 구매 고객에게 2개월분을 추가로 증정, 총 5개월분을 제공하는 특별 행사를 진행 중이다.
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