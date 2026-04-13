비싸서 못 산다던 맥북이 가성비? ‘멤플레이션’이 만든 PC 시장의 아이러니

비싼 노트북의 대명사였던 애플의 ‘맥북(MacBook)’을 두고 ‘가성비(가격 대비 성능)가 좋다’며 구매하는 소비자들이 늘고 있다. 엄밀히 말해 맥북 자체의 절대적인 가격이 떨어진 것은 아니다. 현재 애플 한국 사이트 기준 맥북 에어는 179만 원, 고사양 모델인 맥북 프로는 269만 원부터 시작하는 등 여전히 만만치 않은 가격대를 형성하고 있다. 그럼에도 불구하고 현재의 기현상이 일어나는 것은 ‘체감 가격’의 역전 현상 때문이다.
특히 최근 삼성 갤럭시북6나 2026년형 LG 그램 등 국산 프리미엄 노트북들은 부품값 상승과 고화질 OLED, AI 프로세서 탑재 트렌드가 맞물리며 가격이 크게 올랐다. 쾌적한 작업을 위해 16GB~32GB 이상 고용량 메모리 탑재 모델을 고르다 보면 실구매가가 300~400만 원대까지 치솟기도 한다. 원래 비쌌던 맥북 시리즈 중 고사양 모델과 저울질 할만한 수준이다.
또한 맥북 시리즈에 새롭게 추가된 보급형 모델 ‘맥북 네오(MacBook Neo)’는 99만 원부터 시작한다. 이 모델은 윈도우 진영의 높아진 시작가와 대비되며 시장에 신선한 충격을 주고 있다. 이로인해 본래 맥은 비싸다는 소비자들의 굳건했던 선입견이 깨지면서, 상대적인 가격 역전 현상이 훨씬 더 피부에 와닿게 체감되고 있는 것이다.
메모리 가격 폭등, ‘멤플레이션’의 역설
이러한 시장 판도를 뒤흔든 핵심 배경에는 ‘멤플레이션(Memflation)’이 있다. 메모리(Memory)와 인플레이션(Inflation)의 합성어로, 노트북 핵심 부품인 DRAM과 낸드 플래시 가격이 폭등하며 완제품 가격까지 끌어올리는 현상을 의미한다.
시장조사기관 가트너(Gartner)의 예비조사 결과, 2026년 1분기 전 세계 PC 출하량은 6,280만 대를 기록하며 전년 동기 대비 4% 증가했다. 하지만 리시 파디(Rishi Padhi) 가트너 리서치 책임자는 이 수치가 실제 수요 때문이 아니라 “인위적으로 부풀려진 수치”라고 지적했다.
이를 이해하려면 출하량과 판매량의 차이를 알아야 한다. 출하량은 제조사가 유통사에 넘긴 물량이고, 판매량은 소비자가 실제 구매한 숫자다. 즉, 2분기 가격 인상을 앞두고 유통업체들이 선제적으로 물량을 확보해 창고에 쌓아둔 결과가 출하량 상승으로 이어졌을 뿐, 소비자가 노트북을 더 많이 산 것은 아니라는 뜻이다.
반면 애플은 이런 와중에도 이번 1분기에 전년 동기 대비 12.7% 성장하며 주요 업체 가운데 가장 높은 성장률을 기록했다. 유통망의 재고 비축에 기댄 타 브랜드와 달리, 애플은 보급형 모델인 맥북 네오 등을 앞세워 가격 민감형 소비자들의 실제 선택을 끌어내는 데 성공했다는 분석이다.
이중고 겪는 윈도우 PC 진영 vs 수직 계열화로 방어한 애플
외부 칩셋과 메모리 의존도가 높은 윈도우 노트북 제조사들은 이 원가 상승의 압박을 고스란히 소비자 가격에 전가할 수밖에 없다. 메모리를 직접 만드는 삼성전자 역시 반도체와 완제품 부문이 철저한 독립 채산제로 운영되어 헐값에 부품을 공급받을 수 없다. 게다가 운영체제(OS)마저 마이크로소프트에 전적으로 의존해야 하는 취약한 구조다.
반면 애플은 자체 설계 칩셋(Apple Silicon)은 물론, 운영체제(macOS)까지 자사가 직접 이끄는 수직 계열화를 통해 효과적인 원가 방어에 성공했다. 타사에 지불할 라이선스 비용이나 외부 칩셋 마진을 아껴 제품의 가격 경쟁력을 유지하고, 이를 통해 99만 원대의 맥북 네오 같은 공격적인 모델을 선보이며 소비자층을 흡수하고 있다.
달라진 PC 생태계, 실용성에 대한 정확한 판단 필요한 때
최근 국산 대작 게임인 붉은사막이 맥용으로 출시되는 등 맥 생태계는 과거보다 훨씬 풍성해졌다. 크게 벌어진 가격 차이는 낯선 OS를 배우는 불편함을 상쇄할 만큼 강력한 설득력을 갖게 되었다.
다만, 여전히 주의할 점은 있다. 국내 특정 금융 업무나 공공기관 사이트, 사내 전용 윈도우 프로그램 등은 맥 환경에서 구동이 어려울 수 있다. 본인이 반드시 써야 하는 소프트웨어의 맥 지원 여부를 확인하는 과정이 선행되어야 함은 자명한 사실이다.
부품 가격 폭등이 불러온 이 아이러니 속에서, 소비자들은 브랜드 이름값이나 과거의 고정관념에서 벗어나 자신의 실제 사용 환경과 예산을 냉정하게 대조해 볼 필요가 있다. 사용 환경에 따른 제약은 여전하지만, 변화하는 시장 흐름 속에서 맥북은 이제 누군가에게는 가장 현실적이고 합리적인 실무적 대안으로 자리 잡고 있기 때문이다.
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