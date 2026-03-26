대웅제약 우루사 주성분 ‘UDCA’, 위암 수술 후 장기간 담석 예방 효과 입증

위 절제술 후 ‘담석 예방 효과 평가’ 연장 연구 결과
해당 연구 결과 국제학술지 IJS 게재
UDCA 1년 복용 후 최대 6년 8개월 담석 예방 지속
위약군 대비 담석 형성 비율 57~67% 낮아
“UDCA 투여 권고 진료지침 근거 확대 기대”
대웅제약 간 기능 개선제 ‘우루사’의 주요 성분인 UDCA(우르소데옥시콜산)가 위암 수술 후 담석 위험을 낮추는 효과를 입증했다. 임상에서 위암 수술 후 12개월간 UDCA를 복용하고 중단하더라도 담석 예방 효과가 최대 80개월까지 지속되는 것으로 나타났다.
대웅제약은 위암 환자 위 절제술 후 담석 형성 예방 효과를 평가한 해당 연구 결과가 외과학 분야 최상위급 국제학술지인 IJS(International Journal of Surgery, Impact Factor 10.3)에 게재됐다고 26일 밝혔다. 연구는 박도중 서울대병원 위장관외과 교수와 이상협 소화기내과 교수 등 국내 연구진이 수행했다.
UDCA, 복용 중단 후에도 담석 예방 효과 장기간 지속
이번 연구에서 주목할 만한 점은 UDCA 복용을 중단한 후에도 예방 효과가 장기간 유지되는 것을 입증한 것이다. UDCA를 12개월만 복용하고 중단한 환자군을 추적 관찰한 결과 담석 발생 위험 감소 효과가 80개월까지 유지됐다. 위절제술을 받은 위암 환자를 대상으로 한 대규모 무작위 임상 연구에서 시간 흐름에 따라 UDCA 담석 예방 효과를 평가한 것은 이번이 처음이라고 한다. UDCA 복용을 통해 장기적인 담석 예방을 기대할 수 있다는 임상적 근거를 확보했다는 평가다.
구체적으로 UDCA 복용군은 가짜 약을 복용한 위약군 대비 담석 발생 위험을 통계적으로 유의미하게 낮추는 것으로 확인됐다고 대웅제약 측은 설명했다. 80개월 시점 담석 발생률은 위약군이 26.21%로 집계됐고 반면 UDCA의 경우 300mg군은 10.00%, 600mg군은 12.83% 수준을 보였다. 위약군 대비 담석 형성 비율이 UDCA 300mg군에서는 약 67% 낮고 600mg군에서는 57%가량 개선된 수치다. 두 용량 모두 통계적으로 유의미한 차이를 보인 것이다.
이번 연구는 대웅제약이 지난 2020년 JAMA Surgery에 발표한 3상 임상 시험(PEGASUS-D)의 연장 연구로 기존 3상 임상시험 참여 환자를 대상으로 수행된 다기관 4상 연구로 추진됐다. 4상 연장 연구는 2021년 9월 27일부터 2022년 10월 28일까지 진행됐다. 총 431명(UDCA 300mg군 141명, 600mg군 150명, 위약군 140명)이 임상에 참여했다.
위암 수술 후 담석 예방 위한 UDCA 사용 권고 진료지침 근거 확대
담석은 담낭(쓸개0 안에 생기는 돌 같은 덩어리로 담즙 성분이 굳어져 만들어진다. 위 절제술 후에는 미주신경 손상 및 식이 변화로 담낭 수축 기능이 저하돼 담즙 정체가 발생할 수 있다. 여기에 빠른 체중감소가 더해져 담석 형성이 촉진된다. 이는 위고비 등 글루카곤유사펩타이드-1(GLP-1) 계열 비만치료제 사용 시 나타나는 담낭 운동 저하 및 급격한 체중 감량으로 담석 위험이 증가하는 기전과 공통된 측면이 있다.
실제로 위 절제술을 받은 위암 환자에게는 담석이 잘 생기는 것으로 알려졌다. 이번 연구에 따르면 해당 환자들의 담석 발생률은 최대 32.0%에 달하는 것으로 집계됐다. 이는 일반인보다 유의하게 높은 수준이라는 설명이다. 문제는 위암 수술 후 담석이 발생하면 추가 시술이 필요한 경우가 많다고 한다. 담석을 치료하려면 담낭을 절제하거나 내시경으로 담관에 직접 접근해 담석을 제거하는 내시경적 역행성 담췌관조영술(ERCP) 등 외과적 처치가 불가피하다. 하지만 위암 수술로 이미 소화기 구조가 바뀐 환자에게 이러한 외과적 시술은 까다롭고 위험 부담도 있다. 따라서 위암 수술 후 발생하는 담석은 암 치료로 지쳐 있는 환자와 의료진 모두에게 부담이 될 수 있다.
실제로 대한위암학회 진료지침(2024)에는 위 절제술 후 담석 형성 감소를 위해 1년간 UDCA 투여를 권고(조건부 권고)하는 것으로 전해진다. 다만 장기 효과에 대한 근거는 충분하지 않은 실정이다. 이번 장기 추적 데이터는 향후 진료지침 개정 시 권고 수준을 높이는 근거로 활용될 수 있을 전망이다. 박도중 서울대병원 교수는 “12개월이라는 비교적 짧은 기간 복용으로 6년 이상 담석 예방 효과가 유지된다는 사실은 위암 수술 환자 치료에 있어 매우 고무적인 결과”라며 “이번 데이터가 조건부 권고에 머물러 있는 진료지침의 근거 수준을 높이는 데 이바지할 것으로 기대한다”고 말했다.
대웅제약은 UDCA가 경구 복용이 가능하고 수십 년간 안전성을 검증한 약물인 만큼 위암 수술 후 담석 형성이라는 합병증을 줄일 수 있는 현실적인 임상 옵션으로 더욱 주목받을 것으로 보인다고 전했다.
박형철 대웅제약 ETC마케팅본부장은 “이번 연구 결과는 국내 연구진이 수행한 장기 추척 기반 임상 데이터가 국제학술 무대에서 가치를 인정받은 것”이라며 “앞으로도 UDCA 관련 연구를 지속해 환자 삶의 질 향상에 도움을 주는 의학적 근거를 꾸준히 축적해 나갈 계획”이라고 강조했다.
한편 UDCA는 무독성 담즙산 성분으로 간세포 보호, 면역 조절, 항염 효과 등을 기대할 수 있다고 대웅제약 측은 설명했다. 각종 간 질환 치료와 담석증 치료 및 예방 등에 처방이 이뤄지고 있다.
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