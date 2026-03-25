“잠깐 자고 일어나면 임플란트 끝… 치과 공포증 없애겠다”

강민우 숙면치과 네트워크 대표
위 내시경 때 수면마취와 비슷
약물 오남용 등 철저하게 관리
사랑니 발치 등 수술에 효과적
마취 주사, 드릴 소리, 그리고 이어지는 통증. 우리가 치과에 가게 되면 흔히 느끼는 두려움의 이유다. 이 때문에 치과 방문을 꺼리고 통증을 참다가 결국 더 큰 치료를 받게 되는 경우도 많다. 그런데 잠을 자고 일어난 것처럼 편안하게 치료를 끝낼 수 있다면 어떨까. ‘의식하 진정법’이라고 불리는 치료법으로 환자의 만족도를 높이고 있는 숙면치과 네트워크 강민우 대표를 만나 수면 치료에 대해 자세히 알아봤다.
―수면 치료는 일반인들에게 생소하다.
“정확한 명칭은 ‘의식하 진정법’이다. 전신마취는 자가 호흡이 불가능해 인공호흡기에 의존해야 하지만 수면 치료는 환자가 스스로 숨을 쉬면서 잠시 깊은 잠에 빠지는 상태를 유도하는 것이다. 내시경 받을 때 받는 수면마취와 같다고 생각하면 된다.” ―최근 수면 치료를 하는 치과가 늘고 있다. 숙면치과 네트워크의 가장 큰 차별점은….
“우리의 가장 큰 자부심은 바로 ‘의료진의 엄격한 교육 시스템’이다. 단순히 장비만 갖춘 게 아니라 네트워크 소속 모든 의료진이 약물 오남용 방지 교육과 응급 상황 시뮬레이션을 필수적으로 이수한다. ‘의료진이 완벽하게 준비돼야 환자가 비로소 편안해질 수 있다’는 철학 아래 진정법의 모든 과정을 표준화해 운영하고 있다.”
―수면이다 보니 안전에 대한 궁금증이 있다.
“세 가지 안전 장치를 뒀다. 먼저 치료 중 산소포화도, 맥박, 혈압, 호흡을 실시간으로 체크하는 모니터링 전담 인력을 두고 있다. 두 번째로 환자의 전신 상태와 진료 내용에 맞춰 알맞은 진정제를 선택하고 적정 용량만을 투여하도록 엄격히 관리한다. 약물 오남용을 방지하기 위해서다. 세 번째로 혹시 발생할지 모르는 응급 상황에 대비해 잠에서 바로 깨우는 길항제와 응급 키트를 상시 구비하고, 전 직원이 정기적인 훈련을 받고 있다. 의료진이 당황하지 않아야 사고를 막을 수 있기 때문이다.”
―치료 후 회복 과정은….
“치료가 끝나면 별도의 독립된 회복실에서 충분히 휴식을 취하게 된다. 보통 30분에서 1시간 정도면 의식이 완전히 돌아온다. 다만 술을 마신 것과 비슷한 상태일 수 있어 당일 운전은 피해야 하고 보호자와 동행하는 것을 권장한다.”
―어떤 환자에게 수면 치료가 도움이 되나.
“치과 공포증이 심한 환자뿐만 아니라 입안에 기구가 닿으면 구토감이 심한 구역반사 환자, 임플란트나 사랑니 발치처럼 장시간 수술이 필요한 경우에 효과적이다. 특히 과거 치과 치료에서 트라우마를 겪었던 환자들은 ‘세상에 이런 신세계가 있느냐’며 만족해한다. 그뿐만 아니라 치과 치료를 편안하게 받길 원하는 환자도 많다.”
―수면 치료가 모든 환자에게 가능한가.
“그렇지 않다. 미국마취과학회 신체 상태 분류 체계에서 중증의 전신 질환이 있는 3급 이상인 환자는 치과 치료보다 전신 건강 회복이 우선이기 때문에 수면 진료를 권장하지 않는다. 따라서 ‘사전 평가’가 중요하다. 치료 전 혈압, 당뇨, 호흡기질환 등 기저질환을 꼼꼼히 확인하고 필요시 담당 의료진과 협진을 통해 수면 치료 적합 여부를 판단한다. 의료진이 환자의 상태를 완벽히 파악하고 있다면 고령층도 충분히 안전하게 받을 수 있다.”
―가장 궁금한 것은 비용이다.
“일반적으로는 치료 비용에 진정법에 대한 비용이 추가된다. 여기에는 사용되는 약물, 실시간 모니터링 장비 운용, 이를 전담하는 숙련된 인력의 인건비가 포함되는 셈이다. 그 비용을 비싸다고 생각하기보다는 치과를 기피해서 병을 키웠을 때 발생하는 미래의 엄청난 비용과 고통을 미리 방지하는 투자라고 생각해 주면 좋겠다.”
―수면 치과를 선택시 가장 중요하게 고려할 점은….
“딱 두 가지만 확인하길 권한다. 첫째, ‘응급 상황 대처 교육’ 이수 여부다. 의료진이 대한심폐소생협회에서 주관하는 전문심장소생술 등의 교육을 받았는지 확인하면 좋다. 둘째, 환자 모니터링 시스템이 제대로 갖춰져 있는지 확인하는 것이다. 모니터링 장비뿐만 아니라 산소를 공급해 주는 시스템을 갖췄는지, 환자 감시를 전담하는 인력을 따로 뒀는지가 안전한 진료의 중요 포인트다. 단순히 ‘수면 치료를 한다’는 것보다 얼마나 안전하고 체계적으로 관리하느냐가 개인의 치아 건강과 심리적 안정을 결정하기 때문이다.”
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