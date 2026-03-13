[IT하는법] 스마트폰 기본 앱, 삭제하거나 숨기는 법

스마트폰에는 제조사나 통신사가 설치한 기본 앱이 있습니다. 전화, 문자, 카메라처럼 꼭 필요한 앱도 있고, 스마트폰 활용도를 높이는 유용한 앱도 있죠. 반면 활용도가 낮거나 불필요한 앱도 있습니다. 제조사가 제공하는 콘텐츠 서비스 앱, 통신사 고객 센터 앱, 프로모션 앱 등이 대표적인 예입니다. 호기심에 한 번 열어 보지만 필요성을 느끼지 못해 점차 사용 빈도가 줄어듭니다.
이런 앱은 자주 사용하지 않음에도 홈 화면을 차지하면서 정착 필요한 앱을 찾기 어렵게 합니다. 백그라운드에서 작동하면서 배터리와 메모리를 소비하기도 하고, 저장 공간도 낭비합니다. 이런 경우에는 사용하지 않는 기본 앱을 삭제하거나 숨겨두면 홈 화면을 깔끔하게 정리하고, 저장 공간, 배터리 등을 효율적으로 사용할 수 있습니다.
이번 시간에는 삼성전자 갤럭시와 애플 아이폰에서 기본 앱을 정리하는 방법에 대해 알아보겠습니다.
우선 삼성전자 갤럭시 시리즈부터 보겠습니다. 갤럭시 시리즈의 기본 앱 중 삭제 가능한 앱은 일반 앱처럼 삭제하면 됩니다. 홈 화면이나 앱스 화면에서 삭제하고 싶은 앱 아이콘을 길게 눌러 ‘설치 삭제’ 버튼을 누른 후 팝업 창에서 ‘확인’을 누르면 앱이 삭제됩니다. 삭제한 앱을 다시 사용하려면 삼성 갤럭시 스토어나 구글 플레이에서 앱을 검색해 재설치해야 합니다.
기본 앱 중 문자, 전화, 연락처, 갤러리 등의 앱은 삭제를 지원하지 않습니다. 그중 자주 사용하지 않는 앱이 있다면 사용 중지 기능을 사용하면 됩니다. 홈 화면이나 앱스 화면에서 앱 아이콘을 길게 누른 후 메뉴 창에서 ‘사용 중지’를 선택하고, 팝업 창에서 ‘사용 중지’를 누릅니다. 앱이 삭제되지는 않지만 홈 화면에서 보이지 않게 되고 백그라운드 실행도 중단됩니다.
‘설정’에서 ‘애플리케이션’으로 들어가 해당 앱을 선택하고 아래에 있는 메뉴에서 ‘사용 중지’를 누른 후 ‘앱 사용 중지’를 눌러도 됩니다. 앱을 다시 사용하려면 ‘설정’ ‘애플리케이션’에서 해당 앱을 선택한 후 아래에 있는 메뉴에서 ‘사용’을 눌러 활성화합니다.
일부 기본 앱은 삭제, 사용 중지 기능을 사용할 수 없습니다. 그럴 때는 ‘앱 숨기기’ 기능을 사용합니다. 앱 숨기기를 하면 앱은 삭제되지 않지만 홈 화면과 앱스 화면에서 보이지 않아 화면을 깔끔하게 정리할 수 있습니다. 앱을 숨기려면 우선 ‘설정’에서 ‘홈 화면’을 선택한 후 ‘홈 화면에서 앱 숨기기’를 누르고 앱 리스트에서 숨기고 싶은 앱을 선택합니다. 그러면 해당 앱이 화면 상단의 ‘숨긴 앱’에 표시됩니다. 원하는 앱을 모두 선택한 후 아래에 있는 ‘완료’를 누르면 해당 앱이 홈 화면과 앱스 화면에서 사라집니다. 숨긴 앱을 다시 표시하려면 ‘설정’ ‘홈 화면’ ‘홈 화면에서 앱 숨기기’로 들어가 ‘숨긴 앱’ 목록에서 해당 앱 아이콘 왼쪽 위에 있는 ‘-’ 버튼을 눌러 제거합니다.
애플 아이폰에서 기본 앱을 삭제하려면 홈 화면에서 삭제하려는 앱 아이콘을 길게 누른 후 메뉴에서 ‘앱 제거’를 선택한 후 ‘앱 삭제’를 누릅니다. 삭제된 앱을 다시 쓰고 싶다면 앱스토어에서 검색해 재설치해야 합니다. 또한 메뉴에서 ‘홈 화면에서 제거’를 선택하면 앱은 삭제되지 않고 홈 화면에서만 사라집니다. 해당 앱은 앱 보관함에서 확인할 수 있습니다.
아이폰의 경우 ‘Face ID(페이스ID) 요구’ 기능을 이용하는 방법도 있습니다. 앱 아이콘을 길게 눌러 나타나는 메뉴에서 ‘Face ID(페이스 아이디) 요구’를 선택하면 해당 앱이 홈 화면에서 사라지고 앱 보관함의 ‘가려짐’ 폴더로 이동합니다. 해당 앱을 실행하려면 앱 보관함의 가려짐 폴더에 있는 앱을 눌러 페이스ID로 인증해야 합니다. 앱을 홈 화면에서 숨기고 다른 사람이 쉽게 열 수 없도록 보안을 강화하는 것이죠.
지금까지 삼성전자 갤럭시와 애플 아이폰에서 기본 앱을 삭제하거나 숨기는 방법을 알아봤습니다. 이를 통해 자주 이용하지 않는 기본 앱을 정리하면 홈 화면이 깔끔해지는 것은 물론 불필요한 배터리, 저장공간, 메모리 소모를 줄일 수 있습니다. 스마트폰 이용 환경이 한결 쾌적해지죠.
단 기본 앱을 삭제하거나 숨기기 전에는 몇 가지 사항을 반드시 확인해야 합니다. 우선 앱을 삭제하면 해당 앱에 저장된 데이터도 함께 삭제된다는 점을 기억해야 합니다. 앱 삭제 전 중요한 데이터가 있는지 확인하는 것이 좋습니다. 또한 다른 기능과의 연동 여부도 확인해야 합니다. 예를 들어 날씨 앱을 삭제한 경우 제어센터나 스마트워치에서 이용할 수 없는 경우가 있습니다. 앱과 연동된 기능이나 기기에 영향이 없는지 미리 확인하는 것이 좋습니다.
댓글 0