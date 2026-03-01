“맥박 느려지는 서맥성 부정맥 방치하면 실신-돌연사 위험”

서맥성 부정맥 원인과 치료
어지럼증-만성피로가 대표 증상… 인공심박동기 이식이 표준 치료
‘심장 전도계 조율술’ 대안 부상… 좌심실 기능저하 환자 등에 적합
부정맥은 심장의 전기 신호 전달 과정에 문제가 생겨 심장박동이 불규칙해지는 질환이다. 이 가운데 심박수가 비정상적으로 느려지는 경우를 ‘서맥성 부정맥’이라고 한다. 서맥성 부정맥은 어지럼증, 피로감, 실신 등의 증상을 동반할 수 있지만 노화에 따른 자연스러운 변화로 오인돼 조기 발견이 쉽지 않다. 그러나 적절한 시기에 치료하지 않으면 일상 기능 저하는 물론 심부전이나 돌연사 등 심각한 합병증으로 이어질 수 있다.
서맥성 부정맥의 표준 치료는 인공심박동기 이식술이다. 다만 기존 심박동기 시술은 전극을 우심실 끝에 위치시키는 방식이어서 장기간 지속될 경우 심실 수축의 비동기화를 유발할 수 있다는 한계가 지적돼 왔다. 최근에는 이러한 한계를 보완하기 위해 심장의 고유 전도계를 직접 자극하는 ‘심장 전도계 조율술(CSP)’이 새로운 치료 대안으로 주목받고 있다.
권희진 충남대학교병원 심장내과 교수에게 서맥성 부정맥의 원인과 치료, 최신 치료 기술에 대해 들었다.
―심장박동이 너무 느려지거나 빨라지는 부정맥은 왜 생기나.
“정상적인 심장은 심장 내부의 전도계를 통해 전기 신호가 일정한 속도와 순서로 전달되면서 안정적인 박동을 유지한다. 그러나 이 전기 신호 전달 체계에 문제가 생기면 심장이 불규칙하게 뛰거나 너무 느리거나 빠르게 뛰는 현상이 나타난다. 이를 부정맥이라고 한다. 심박수가 분당 60회 미만으로 떨어지는 경우를 서맥성 부정맥이라고 하고 안정 시 심박수가 분당 100회 이상으로 빨라지는 경우는 빈맥성 부정맥이라고 한다. 여기에 심방의 수축이 소실돼 불규칙하게 움직이는 상태를 심방세동이라고 한다.”
―서맥성 부정맥을 치료하지 않으면 어떤 위험이 있나.
“서맥성 부정맥은 주로 심장 전도계의 기능 저하로 발생한다. 특히 노화로 전도계가 퇴행성 변화를 겪으면 전기 신호를 만들거나 전달하는 능력이 떨어지면서 심장박동이 느려지거나 일시적으로 멈출 수 있다. 이를 적절히 치료하지 않으면 단순히 불편한 증상에 그치지 않는다. 뇌와 주요 장기로 가는 혈류가 감소해 어지럼증이나 만성 피로, 실신 같은 증상이 반복될 수 있고 이런 상태가 지속되면 심부전으로 진행할 수 있다. 특히 실신은 낙상이나 외상으로 이어질 수 있어 고령 환자에서는 각별한 주의가 필요하다.”
―어떤 경우 서맥성 부정맥을 의심해야 하나.
“서맥성 부정맥은 증상이 뚜렷하지 않아 어지럼증이나 만성 피로, 활동 시 숨이 차는 느낌 등을 단순 노화로 여기기 쉽다. 하지만 자세와 상관없이 갑자기 어지럼증이나 실신이 나타나거나 예전보다 활동량이 줄었는데도 쉽게 피로해지는 경우라면 서맥성 부정맥을 의심해 볼 필요가 있다. 증상이 경미하더라도 반복된다면 단순 노화로 넘기지 말고 병원을 찾는 것이 좋다.”
―서맥성 부정맥의 치료 방법은 무엇인가.
“치료는 증상의 정도와 원인에 따라 달라지지만 근본적인 치료 방법은 인공심박동기 이식술이다. 약물은 응급 상황에서 일시적으로 사용할 수 있지만 손상된 심장전도계통의 기능을 장기적으로 대신하기는 어렵다. 심박동기는 심장이 스스로 충분히 뛰지 못할 때 전기 자극을 보조해 안정적인 박동을 유지하도록 돕는 장치로 현재 서맥성 부정맥 치료의 표준적인 방법이다.” ―최근 주목받는 심장 전도계 조율술(CSP)은 어떤 치료인가.
“CSP는 심박동기 전극을 심장의 본래 전도 경로에 위치시켜 더욱 자연스러운 심장박동을 구현하는 방식이다. 특수 카테터를 이용해 전극선을 심장의 전도계에 위치시키면 좌우 심실의 수축이 조화롭게 이뤄지도록 도울 수 있다.”
―기존 심박동기 시술과 어떤 차이가 있나.
“기존 심박동기 시술은 전극을 우심실에 위치시켜 심장근육을 직접 자극하는 방식이다. 효과적인 방법이지만 전기 신호가 본래 전도 경로를 이용하지 않고 심장근육을 통해 전달되면서 좌우 심실의 수축 시점이 어긋나는 비동기화가 나타날 수 있다. 장기적으로 일부 환자에서는 심방세동이나 심부전 악화, 심박동기 유발 심근병증 같은 문제가 발생할 가능성이 있다. CSP에서는 ‘루멘리스 리드’라는 전극선을 사용해 심장의 전도 경로를 직접 자극하기 때문에 좌우 심실이 균형 있게 수축하도록 돕는다.”
―CSP는 어떤 환자에게 적합한가.
“장기간 우심실 자극으로 좌심실 기능 저하가 우려되는 환자, 기존 우심실 자극 후 증상 악화나 기능 저하가 관찰된 환자, 활동량이 많아 자연스러운 전기전도가 필요한 환자 등에서 고려할 수 있다. 비교적 젊은 연령에서 장기간 심박동기 치료가 예상되는 경우에도 장기 예후 측면에서 도움이 될 수 있다. 다만 전도계의 섬유화가 심하거나 해부학적 구조가 복잡한 경우에는 기존 심박동기 시술이 더 적합할 수 있다.” ―장기적인 안전성은 확인됐나.
“최근 임상 연구에서 중장기적 안정성을 뒷받침하는 근거가 보고되고 있다. 미국 메디케어 데이터를 분석한 연구에서는 CSP를 받은 환자군이 기존 치료군에 비해 심부전 입원 위험이 30% 낮았고 전체 사망률도 34% 감소했다. 또 국제 다기관 연구(LIFE-LBBAP)에서는 루멘리스 리드를 사용해 CSP 시술을 받은 8255명을 평균 19.5개월 추적 관찰한 결과 99.9%에서 전극 손상이나 단선 없이 안정적으로 작동한 것으로 나타났다.” ―시술 이후 일상 복귀는 얼마나 걸리나.
“회복 과정은 기존 심박동기 시술과 크게 다르지 않다. 심장박동이 안정되면 비교적 빠르게 일상생활로 복귀할 수 있다. 다만 시술 직후에는 박동기가 삽입된 쪽 팔을 과도하게 사용하는 동작을 피하고 일정 기간 의료진의 안내에 따라 생활 관리를 하는 것이 필요하다.”
―마지막으로 환자들에게 전하고 싶은 말은.
“서맥성 부정맥은 단순한 맥박 저하가 아니라 실신과 낙상 위험을 동반할 수 있는 질환이다. 심박동기 삽입이라는 안전하고 효과적인 치료를 통해 충분히 안정적인 일상을 유지할 수 있다. 최근에는 더욱 정교한 치료 기술도 등장하고 있는 만큼 시술에 대한 막연한 두려움 때문에 치료를 미루기보다는 부정맥 전문의를 찾아 자신의 심장 상태를 확인하고 적절한 치료를 고려하는 것이 중요하다.”
