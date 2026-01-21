경기광주숙면치과, 의식하진정법 수면임플란트 치료로 치과공포증 완화

의식하진정법은 전신마취와 달리 외부 자극에 반응할 수 있는 상태를 유지하면서 불안과 긴장을 완화하는 방식이다. 치료 과정에서 환자의 호흡 상태, 혈압, 산소포화도 등 주요 생체 징후를 확인하는 모니터링을 병행한다. 임플란트, 사랑니 발치, 신경치료 등 치료 과정에 대한 긴장도가 높거나 비교적 시간이 오래 걸리는 진료에서 의료진의 판단하에 적용할 수 있다. 치료 전 환자의 전신 상태에 대한 평가를 선행하며 기저 질환이 있거나 고령 환자인 경우 더욱 세심한 사전 평가와 진료 계획 수립이 필요하다. 경기광주숙면치과 측은 치과 치료에 대한 공포감이 큰 환자들을 중심으로 의식하진정법에 대한 문의가 이어지고 있다고 설명했다.
오재운 경기광주숙면치과 대표원장은 “치과 치료는 한 번의 방문으로 끝나지 않는 경우가 많아서 반복적인 내원이 환자에게 심리적 부담으로 작용하는 모습을 자주 목격한다”고 말했다. 그는 이어 “의식하진정법을 활용한 수면임플란트 진료는 심리적 부담을 완화하기 위한 하나의 선택지이며 환자의 상태와 치료 계획을 종합적으로 고려해 적용 여부를 결정하고 있다”고 말했다.
경기광주숙면치과는 환자의 상태와 치료 환경을 종합적으로 고려한 진료 체계 구축에 주력할 계획이다.
댓글 0