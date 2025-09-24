암은 숙명이 아니다… 유근영 교수가 전하는 생활 속 예방법

국립암센터 원장, 중앙보훈병원장, 국군수도병원장을 지내며 ‘국가 암 정복 계획’을 설계한 유근영 서울의대 명예교수가 암 예방 지침서 ‘암을 이기는 습관’을 펴냈다. 한국 암 역학 연구의 개척자로 꼽히는 그는 “암의 가장 강력한 치료법은 예방”이라고 강조한다.
국내 암 환자는 현재 259만 명에 이른다. 국민 5명 중 1명이 암을 경험했거나 치료를 받고 있으며, 사망 원인 1위 역시 암이다. 전체 사망자의 24%가 암으로 생을 마감한다. 이런 현실에서 암 자체를 예방하는 일은 건강 그 이상의 의미를 가진다.
유 교수는 암 예방의 출발점을 ‘생활 속 선택’에서 찾는다. 짜거나 탄 음식을 줄이고 채소와 콩 섭취를 늘리는 식습관, 규칙적인 운동과 적정 체중 유지, 금연·절주, 자외선 차단, 발암 물질 회피 같은 생활 습관이 면역 체계를 강화하고 염증 반응을 줄여 암 발생 위험을 낮춘다는 것이다.
책은 단순한 권고에 그치지 않는다. 암 예방에 좋은 음식, 암 환자를 위한 음식, 4주간 실천 계획 등 바로 적용할 수 있는 지침을 담았다. 특히 암 가족력이 있거나 중장년층 독자들이 일상에서 무엇을 바꿔야 하는지 알 수 있도록 구성돼 있다.
저자는 암을 불가피한 운명이 아닌 ‘예방할 수 있는 질병’으로 인식해야 한다고 강조한다. “암은 하루아침에 생기지 않는다. 시간 속에서 우리의 선택이 결과를 바꾼다”는 것이다. 조기 검진과 백신 접종, 그리고 이유 없는 체중 감소·지속되는 피로·몸의 멍울 같은 작은 신호를 놓치지 않는 태도가 조기 발견과 치료 성과를 좌우한다고 덧붙인다.
유 교수는 한국인 2만 명을 20년 넘게 추적한 ‘한국인 암 코호트 연구’를 이끌었고 아시아 20여 개국이 참여하는 ‘아시아 코호트 컨소시엄’도 주도했다. 국립암센터 원장 시절에는 ‘국가 암 정복 계획’을 수립하고 ‘국가 암 예방 실천 지침’을 마련하며 국가 단위의 암 예방 정책을 제시했다. 지금까지 340여 편의 논문과 30여 권의 저서를 남긴 그는 여전히 “암 예방은 결국 생활에서 시작된다”는 메시지를 전하고 있다.
