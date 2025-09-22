창립 38주년 맞은 한국유나이티트제약… 강덕영 대표 “투자 지속해 성장 가속화”

임직원 1100여 명 참석해 화합의 장 마련
합창대회·사진전 등 다채로운 프로그램 진행
장기근속자 60여 명에 공로 표창 수여
한국유나이티드제약은 22일 창립 38주년을 맞아 전 임직원이 참여하는 기념행사를 열고 회사의 성장을 함께해온 구성원들을 격려했다고 밝혔다.
지난 19일 경기도 광주시 도척면의 ‘유나이티드 히스토리 캠퍼스’에서 열린 이번 행사에는 한국유나이티드제약과 계열사(한국바이오켐제약, 유나이티드인터팜, 케일럽멀티랩, 유엔알리서치, 유엔에스바이오) 임직원 약 1100명이 참석했다. 행사에서는 축하공연을 시작으로 창립기념식, 사가 제창, 홍보영상 상영, 사진전 등 다양한 프로그램이 마련됐다. 특히 직원 합창대회는 소통과 화합을 다지는 시간으로 꾸며졌다.
기념식에서는 장기근속 임직원에게 공로가 수여됐다. 30년 근속 5명, 25년 근속 15명, 20년 근속 8명, 15년 근속 20명, 10년 근속 20명 등 총 60여 명의 직원이 표창을 받았다.
강덕영 한국유나이티트제약 대표는 기념사에서 “38년간 회사가 성장할 수 있었던 것은 임직원 여러분 덕분이다. 앞으로도 지속적인 투자를 이어가 회사의 성장을 가속화하겠다”고 전했다.
행사가 열린 ‘유나이티드 히스토리 캠퍼스’는 자연 속에서 역사자료와 공연을 함께 즐길 수 있는 복합 공간으로 조성됐다. 이곳에는 조선 말기부터 현대까지의 발전 과정을 보여주는 역사박물관, 세미나와 공연이 가능한 다목적 아트리움, 홍보관, 야외공연장 등이 마련돼 있다.
