동아ST, ‘사이러스’와 면역·염증 질환 치료제 공동연구… “단백질 선택적 분해 기술 적용”

사이러스테라퓨틱스와 공동연구계약 체결
사이러스, 분자접착분해제 기술 기반 후보물질 발굴 추진
“면역·염증 질환 분야 미충족 수요 여전히 높아”
분자접착분해제, 단백질 선택적 분해 유도·제거
동아에스티(동아ST)는 국내 항암제 개발 바이오업체 ‘사이러스테라퓨틱스’와 면역 및 염증 질환 치료제 개발을 위한 공동연구계약을 체결했다고 16일 밝혔다.
계약에 따라 사이러스테라퓨틱스가 독자적으로 구축한 분자접착분해제 라이브러리(Molecular Glue Library)와 분자접착분해제 스크리닝 시스템(Molecular Glue screening system)을 활용해 면역 및 염증 질환 타깃 후보물질 발굴에 나선다. 동아ST는 발굴된 후보물질에 대한 공동연구를 추진한다.
면역 및 염증 질환 분야는 블록버스터 항체치료제와 JAK(Janus kinase) 억제제 등의 등장에도 여전히 미충족 수요(Unmet Needs)가 큰 영역으로 분류된다. 많은 환자가 기존 치료제에 반응하지 않거나 치료 효과가 제한적이기 때문이다. 장기 복용 시 감염 및 심혈관계 이상 등 안전성 문제가 지속적으로 제기되기도 한다.
이러한 한계를 극복할 대안으로 단백질 분해 기술 기반 분자접착분해제가 주목받고 있다. 분자접착분해제는 질병 관련 표적 단백질과 세포 내 청소 메커니즘(Ubiquitin-proteasome system)을 연결해 단백질의 선택적 분해를 유도하는 기전을 가진다. 단순히 단백질 활성을 억제하는 수준을 넘어 단백질 자체를 제거하는 것이 특징이다. 기존 약물이 접근할 수 없었던 타깃 접근성을 높이고 적은 용량으로 장기적인 효과를 유지하면서 다중경로 조절과 안전성 개선 측면에서도 강점을 가진다고 한다.
한국바이오협회에 따르면 글로벌 면역치료제 시장은 2023년 기준 약 2600억 달러(약 360조 원) 규모에서 2029년 약 5800억 달러(약 801조 원) 규모로 성장할 전망이다.
사이러스테라퓨틱스는 국내외 대형 제약사 출신 인력을 중심으로 지난 2019년 설립된 저분자 신약 개발 전문 바이오텍이다. 전통적인 저해제 약물뿐 아니라 표적단백질분해제(TPD) 분야에서도 주목받고 있다. 최근에는 항암 타깃 GSPT1을 분해하는 분자접착분해제 CYRS1542에 대한 미국 식품의약국(FDA) 및 식품의약품안전처(식약처) 임상 1상 승인을 획득한 바 있다.
김병문 사이러스테라퓨틱스 대표는 “면역 및 염증 질환 분야는 환자별 반응 차이가 크고 기존 치료제 한계가 분명한 영역이지만 분자접착분해제가 새로운 타깃을 열어주고 보다 깊고 지속적인 치료효과를 제공할 수 있는 차세대 옵션이 될 수 있다”며 “공동연구를 통해 양사가 보유한 강점을 적극적으로 활용해 빠르게 성과를 낼 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.
김미경 동아ST 연구본부장은 “이번 공동연구계약은 동아ST 핵심 치료 영역인 면역·염증 파이프라인을 강화하고 기존 저분자 화합물 중심 신약 개발을 넘어 표적단백질분해제(TPD), 바이오의약품, 항체약물접합체(ADC), 유전자치료제 등으로 모달리티 확장 전략을 가속화하는데 중요한 의미가 있다”며 “역량을 결집해 면역 및 염증 질환 분야에서 계열 내 최고(베스트인클래스) 표적단백질분해제를 도출할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
