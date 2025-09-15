한국유나이티드제약, 미네르바포럼 첫 행사 후원… “글로벌 리더 초청 적극지원”

이스라엘 대사 라파엘 하르파즈 초청 강연
재단법인 유나이티드문화재단(이사장 강덕영·한국유나이티드제약 대표)은 지난 11일 서울 강남구 유나이티드 역삼빌딩 더글라스홀에서 개최된 ‘제1회 HUFS 미네르바포럼’을 공식 후원했다고 15일 밝혔다.
혁신 국가 이스라엘의 기업 사례 공유
지속적인 글로벌 리더 초청 포럼 계획
이 포럼은 한국외국어대학교 총동문회가 주최하고 유나이티드문화재단이 후원한 행사로, 사회·정치·문화·경제 등 여러 분야의 대표 인사들을 초청하여 현실적 분석 및 시대적 통찰을 나누고자 마련된 자리다.
이날 행사에는 박정운 한국외대 총장, 김세원 전 EBS 이사장, 최맹호 전 동아일보 대표, 김형진 세종텔레콤 회장 등 다채로운 동문과 각계 주요 인사들이 참석했다. 참석자는 약 80여 명으로, 행사 분위기에 활기를 더했다.
주한 이스라엘 대사 라파엘 하르파즈는 ‘이스라엘의 혁신과 기업’을 주제로 연설(주제에 대해 전문적으로 이야기하는 자리)을 맡았다. 그는 이스라엘이 어떻게 스타트업 중심의 혁신 국가로 성장했는지, 창업가들의 도전정신을 구체 사례와 함께 소개하며, 한국 기업과 사회에도 실용적인 참고 점을 제시했다.
강연이 끝난 뒤 유나이티드문화재단 강덕영 이사장은 하르파즈 대사에게 감사패를 전달하며 “이번 포럼이 지식 제공을 넘어 새로운 관점과 협력의 계기가 되길 기대한다”고 전했다.
HUFS 미네르바포럼은 앞으로도 정기적으로 포럼을 개최하면서 각계각층의 글로벌 리더 및 전문가를 초청해 지식을 나누는 플랫폼으로 발전시켜 나갈 계획이라고 한다.
