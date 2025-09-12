적당히 매운 맛, 뇌졸중·심장질환 위험 낮춘다

고추와 같은 매운 음식의 섭취가 심·뇌혈관 질환 위험을 낮출 수 있다는 새로운 연구 결과가 나왔다. 심·뇌혈관 질환은 심혈관 질환과 뇌혈관 질환을 통칭하는 말이다. 심혈관 질환에는 심근경색, 협심증, 급성 관상동맥 질환, 심방세동 등이 있으며, 대표적인 뇌혈관 질환은 뇌졸중이다.
연구 대상과 섭취 현황
연구진은 중국 쓰촨성(四川省)에 거주하는 30-79세 성인 5만 4859명을 대상으로 고추 섭취와 심·뇌혈관 질환 위험 간 연관성을 분석했다.
참가자 중 4만 9320명(89.90%)이 고추를 섭취했다.
섭취 빈도로 나누면 주 6~7일은 3만 7680명(68.69%), 주 1~5일은 5036명(9.18%), 주 1회는 6604명(12.03%), 거의/전혀 섭취하지 않음은 5539명(10.10%)이다.
섭취 빈도와 위험 감소
여러 교란 요인을 조정한 결과, 고추를 거의 먹지 않는 사람과 비교했을 때 주 6~7일 섭취 자는 허혈성 심장 질환 위험이 14%, 뇌혈관 질환 위험은 12%, 허혈성 뇌졸중 위험은 15% 감소했다.
특히 매운 음식 섭취 빈도가 증가할수록 심·뇌혈관 질환 위험이 감소하는 경향을 보였는데, 주 6~7일 섭취 시 최대 11% 감소했다.
중간 정도의 매운맛이 전체적으로 심·뇌혈관 질환 위험을 줄이는 데 가장 효과적(14% 감소)이었다. 반면 출혈성 뇌졸중은 매운 음식 섭취와 아무런 관련이 없었다.
매운맛이 보호 효과를 내는 기전
고추에서 매운맛 성분인 캅사이신은 입에서 타는 듯한 감각을 유발하는 생리활성 물질이다. 캅사이신은 신경과 혈전 내벽에 존재하는 특수한 수용 체를 자극한다. 동물 연구에 따르면 이러한 자극이 반복되면 체내에서 산화질소 생산이 증가하는 데, 이는 혈관을 이완하고 피가 잘 돌도록 돕는 물질이다. 고혈압이 있는 경우 이러한 과정은 혈압 저하와 연관된다.
캅사이신, 동맥 건강 개선
혈관 내벽 건강이 개선되면 동맥이 더 강하고 유연해져 심장의 부담이 줄고 장기적인 손상 위험도 낮아진다. 또한 혈관이 쉽게 이완되면 운동이나 스트레스 등으로 혈류가 필요한 상황에서 혈액 순환이 원활하게 조절된다.
캅사이신은 단순히 혀를 자극하는데 그치지 않는다. 장기적으로 산화질소 경로와 단백질 변화를 통해 혈관 건강을 개선한다.
다시 말해, 적당히 매운 음식을 정기적으로 섭취하면 심·뇌혈관 건강에 이로운 효과를 줄 가능성이 높다.
매운 음식의 이점을 밝힌 연구는 이번이 처음이 아니다.
2019년 이탈리아 지중해 신경의학 연구소(Istituto Neurologico Mediterraneo)가 2만3000명의 참가자를 8년간 추적 관찰한 결과, 고추를 한 주에 4번 이상 먹는 사람은 심장마비로 조기 사망하는 위험이 40% 낮았다. 연구진은 캅사이신이 핵심 역할을 하는 것으로 봤다.
2004~2013년 중국에서 진행한 대규모 연구에서도 매운 음식 섭취 빈도가 높을수록 전체 사망률 이 낮았다. 주 6~7일 매운 음식을 섭취한 사람은 주 1회 미만 섭취 자에 비해 사망 위험이 14% 감소했다.
이번 연구의 의미
이 같은 연구 결과들이 ‘고추는 심·뇌혈관 질환을 예방한다’라는 의미는 아니다. 인과관계를 설명하지 못하기 때문이다. 다만 큰 인구집단을 장기간 추적관찰 한 결과 매운 음식 섭취가 잦을수록 심·뇌혈관 질환 발생 위험이 낮다는 연관성을 보여준다.
강도도 중요하다. 중간 정도의 매운맛에서 긍정적인 효과가 가장 두드러졌다. 이는 음식에 적당히 가미하는 것으로 충분하다는 점을 시사한다. 물론 역류성 식도염, 궤양 등 위장 질환이 있는 사람들은 매운 음식 섭취에 주의해야 하며, 필요한 경우 의사와 상담해야 한다.
연구 결과는 역학(epidemiology) 전반을 다루는 중국 최고 권위의 학술지 중화 역학 잡지(Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi)에 게재됐다.
관련 연구논문 주소: DOI: 10.3760/cma.j.cn112338-20241227-00833
박해식 기자 pistols@donga.com
