HK이노엔, 심혈관 수술 후 ‘케이캡’ 치료 연구결과 발표… “위장관 출혈 28%↓”

경피적 관상동맥중재술 후 이중항혈소판요법 병용 심혈관 환자 대상
이전 세대 치료제 PPI계열과 비교분석
“P-CAB계열 케이캡, 위장관 출혈위험 감소”
HK이노엔 위식도역류질환 신약 ‘케이캡(성분명 테고프라잔)’이 심혈관 질환 환자 치료에도 효과적일 수 있다는 연구결과가 나왔다.
HK이노엔은 10일 심혈과 질환 환자 치료에 케이캡을 투여하고 이를 이전 세대 위식도역류질환 치료제인 PPI계열 약물과 비교분석한 연구결과를 발표했다.
연세대 의과대학 용인 세브란스병원 연구팀이 주도한 이번 연구는 경피적 관상동맥중재술(PCI) 후 이중항혈소판요법(DAPT)으로 치료받은 급성 심근경색 환자를 대상으로 진행됐다. DAPT는 심혈관 질환 환자에서 경피적 관상동맥중재술(PCI) 후 허혈성 사건을 줄이는 치료법이라고 한다. 하지만 위장관 출혈 위험을 높이는 것으로 알려졌다. 이를 방지하기 위해 PPI계열 위식도역류질환 치료제가 널리 사용되고 있다. 다만 항혈소판제와 약물 상호작용 우려가 지속적으로 제기돼 왔다.
이런 가운데 연세대 연구팀은 빠른 약효 발현과 긴 지속시간, 낮은 약물 상호작용 등의 특성을 가진 P-CAB계열 케이캡에 주목했다. PPI계열 제품을 대체할 수 있는 치료제 가능성을 확인하기 위해 이뤄진 연구다. 세부적으로 건강보험심사평가원의 전국 단위 빅데이터를 활용해 국내에서 PCI를 받은 급성 심근경색(AMI) 환자 중 DAPT와 함께 PPI계열 약물(1만9201명) 또는 테고프라잔(P-CAB계열, 2075명)을 복용한 환자를 비교분석했다. 두 환자군 기저 특성을 통계적으로 보정하고 주요 평가 지표로 1년 내 위장관출혈과 심근경색·뇌졸중을 포함한 주요 심뇌혈관 사건(MACCE)을 설정했다.
연구결과 케이캡 복용군은 1년 내 위장관 출혈 위험이 PPI 복용군 대비 약 28% 낮게 나타났다. 심근경색이나 뇌졸중 등 주요 심뇌혈관 사건 위험은 증가시키지 않는 것으로 확인됐다. 연구를 주도한 김용철 용인 세브란스병원 심장내과 교수는 “DAPT 치료를 받는 동아시아 심근경색 환자에서 케이캡이 기존 PPI 대비 효과적이고 안전한 위장보호약물이 될 수 있다는 것을 확인했다”고 설명했다. 이오현 교수는 “초고령화 사회에 접어들면서 심혈관 질환 환자가 늘어나고 있고 사망률도 증가하고 있다”며 “특히 시술 후 DAPT 치료 과정에서 발생하는 위장관 출혈 관리가 중요한데 이번 연구결과는 케이캡이 안전하면서 효과적인 대안이 될 수 있다는 것을 보여준다”고 말했다.
HK이노엔 관계자는 “이번 연구결과를 통해 케이캡이 심혈관 환자 치료 분야에서도 차별화된 임상적 가치를 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다.
한편 해당 연구결과는 지난달 스페인 마드리드에서 열린 유럽심장학회(ESC 2025)에서 포스터 발표로 공개됐다.
댓글 0