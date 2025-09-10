대도서관 사인은 뇌출혈…긴 ‘좌식 생활’이 위험 키운 듯

고인과 이혼했으나 유족의 부탁으로 장례식에서 상주를 맡았다고 밝힌 BJ 융댐(이채원·40)은 10일 자신의 유튜브 채널에서 “부검 결과 최종적으로 뇌출혈로 판명됐다”며 “최근 약간 혈압이 높아 약을 챙겨야겠다는 얘길 했지만, 평소 두통이나 2년 전 건강검진에서도 별다른 이상은 없었기에 따로 MRA를 찍지 않아 꽈리를 발견할 수가 없었다”고 설명했다.
이에 따라 대도서관의 사망 원인은 뇌동맥류 파열로 인한 뇌출혈, 즉 지주막하출혈로 추정된다.
지주막하 출혈이란?
뇌동맥류는 뇌혈관 벽이 오랜 스트레스에 노출되면서 특정 부위가 약해져 꽈리처럼 부풀어 오르는 현상이다. 혈관 벽은 내막, 중막, 외막의 세 층으로 이루어져 있으며, 어느 한 층이라도 약해지면 혈관 벽이 늘어나면서 동맥류가 형성된다. 파열 시에는 지주막하 공간에 출혈이 발생해 뇌압이 급격히 상승하며, 극심한 두통·구토·어지럼증·의식 저하 등이 나타난다. 환자들은 이를 “벼락이 친 듯한 두통”이나 “살면서 처음 겪는 최악의 두통”이라고 표현한다.
지주막하 출혈을 일으키는 뇌동맥류의 정확한 원인은 아직 확실치 않지만, 가족력, 고혈압, 동맥경화, 흡연, 노화 등이 주요 위험 요인으로 알려져 있다.
대도서관은 사망 전 방송에서 종종 “심장 쪽이 찌릿하다”는 말을 하곤 했다고 한다. 일각에서는 심근경색으로 사망했다는 추측을 제기했다. 하지만융댐은 “대도서관 아버지는 심근경색이 아니라 간경화로 돌아가셨다”며, 유전성 심장질환설을 부인했다.
🪑 좌식 생활과 뇌출혈 위험
대도서관의 생활 습관 가운데 장시간 앉아 있는 직업적 특성이 뇌출혈 위험에 영향을 미쳤을 가능성이 제기된다. 그는 8월말부터 매일 9시간 넘는 생방송을 진행한 것으로 알려졌다.
많은 연구에서 좌식 시간이 길수록 심혈관 질환과 뇌졸중(특히 출혈성 뇌졸중) 위험이 증가한다는 결과가 보고됐다.
하루 좌식 시간이 길수록 뇌졸중 위험이 비례적으로 상승
특히 하루 11시간 이상 앉아 있을 경우, 매 1시간마다 뇌졸중 위험이 약 21% 높아진다는 연구 결과도 있다.
반대로 좌식 시간을 줄이고 신체 활동을 늘리면 뇌졸중 위험을 낮출 수 있다는 연구 결과도 있다. 하루 최소 30분의 신체 활동이 도움이 될 수 있다.
좌식 생활은 뇌동맥류 자체를 직접 유발하지는 않는다. 그러나 고혈압·비만·동맥경화 같은 매개 요인을 통해 뇌혈관 건강을 해치고, 결국 뇌동맥류 파열 및 뇌출혈의 위험을 간접적으로 크게 높일 수 있다.
일부 연구에서는 좌식 생활 시간이 긴 사람일수록 뇌졸중으로 인한 사망 위험도 증가하는 것으로 나타났다.
작년 미국 심장학회 저널(JSACC)에 실린 연구에 따르면, 규칙적인 운동을 하는 활동적인 사람도 하루 10.6시간 이상 앉아서 생활하면 8.2~9.4시간 좌식 생활하는 그룹에 비해 심부전 및 심혈관 질환 사망 위험이 각각 45%와 62% 높았다.
따라서 건강을 위해 하루에 앉아 있는 시간을 10.6시간 미만으로 줄이고 , 30~60분마다 일어나 가볍게 걷거나 스트레칭을 하며, 주 150분 이상 중등도 운동을 하는 등 신체 활동을 늘리는 습관을 들여야 한다고 전문가들은 조언한다.
댓글 0