쿠키런 카드게임, 뉴욕 코믹콘 참가… ‘한류 확장’ 속도낸다

북미 최대 팝컬처 박람회서 고대 영웅 캐릭터 테마 부스 운영
신규 부스터 팩 10월 10일 출시, 현장 사전 판매 및 오프라인 강습회 진행
데브시스터즈는 9일 트레이딩 카드 게임 ‘쿠키런: 브레이버스 카드 게임’이 10월 9일부터 12일까지 열리는 북미 최대 엔터테인먼트 박람회 ‘뉴욕 코믹콘(New York Comic Con)’에 참가한다고 밝혔다. 뉴욕 코믹콘은 매년 20만 명 이상의 관람객이 방문하는 팝컬처, 코믹스, 애니메이션, 게임 박람회로, 쿠키런 카드 게임은 지난 7월 북미 시장 진출 이후 1000만 장 이상의 카드 유통량을 기록하며 큰 주목을 받았다.
쿠키런 카드 게임은 한국콘텐츠진흥원이 운영하는 한국공동관에 부스를 마련해 현지 플레이어와 팝컬처·코믹스 팬들을 대상으로 카드 디자인과 독특한 캐릭터를 선보인다는 계획이다. 지난 8월 개최된 북미 테이블탑 게임 박람회 ‘젠콘(Gen Con)’에서도 폭넓은 연령대와 성별의 플레이어층을 확장하며 현지 시장에서 긍정적 반응을 얻은 바 있다.
부스는 오는 10월 10일 공식 출시되는 신규 부스터 팩 ‘Age of Heroes and Kingdoms(영웅과 왕국의 시대)’를 중심으로 꾸며진다. 고대 영웅 캐릭터들의 서사를 테마로 하여 방문객들의 수집욕을 자극하는 희귀 카드도 전시된다. 관람객은 출시 하루 전인 10월 9일부터 부스에서 사전 구매도 가능하다.
행사 기간에는 약 2000명을 대상으로 기본 룰과 진행 방식을 쉽게 배울 수 있는 오프라인 강습회도 진행된다. 강습회 세션 종료 후에는 인기 캐릭터 ‘쉐도우밀크 쿠키’ 프로모션 카드를 참여자 전원에게 제공해 현지 팬들의 관심을 높일 예정이다.
행사 개막 하루 전에는 한국콘텐츠진흥원이 주최하는 B2B 수출상담회가 열려 현지 리테일 업체 및 콘텐츠 협력 파트너들과 접촉하며 쿠키런 IP의 현지화와 장기적 성장 기회를 탐색할 계획이다.
