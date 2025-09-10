“추간공확장술, 꼬리뼈-추간공 접근법 장점만 모은 치료법”

서울 광혜병원 척추센터의 ‘시술-관리’ 지침
피부 절개 유무-마취 범위 등에 따라 차이
꼬리뼈 접근법은 당일 퇴원도 가능하지만
병용할 땐 시술 후 안정 관리-추적 관찰 필수
서울 광혜병원 척추센터는 다양한 척추질환을 최소 침습적으로 치료하는 추간공확장술에 대해 1단계 ‘꼬리뼈 접근법(in-out)’과 2단계 ‘추간공 접근법(out-in)’의 시술 직후 차이와 이에 따른 관리 지침을 제시했다. 이번 안내는 환자와 보호자가 시술의 세부적 특성을 이해하고 시술 직후 안전한 회복과 관리를 돕기 위한 것이다.
in-out·out-in 두 가지 접근법으로 효과 높인다
병원 측은 “두 접근법은 사용 기구, 피부 절개 유무, 출혈·부종 유발 가능성, 마취 범위, 통증 양상 등의 관점에서 분명한 차이를 보인다”며 “특히 병용 시술 후에는 절개부 관리와 출혈·부종·통증 등에 대한 관찰이 예후에 직접적인 영향을 미친다”고 설명했다.
추간공확장술은 크게 두 단계로 진행된다. 1단계에서는 엉치뼈 틈새(천추 열공)로 경막외 카테터를 삽입해 척추관을 따라 병변이 있는 추간공까지 접근하는 꼬리뼈 접근법이 적용된다. 경막외 카테터를 주로 척추관 내부를 통해서 최종 목적지인 추간공 부위의 병소까지 도달해 협착이나 유착으로 막히거나 좁아진 공간을 외부로 뚫어내기에 in-out 접근법이라고도 한다.
카테터의 경로가 되는 척추관은 척추의 S자 곡선을 따라 굴곡을 이루는 만큼 뻣뻣한 금속 재질의 튜브는 경로를 따라가며 신경다발에 손상을 줄 수 있다. 따라서 위험을 낮추기 위해 유연한 플라스틱 튜브 형태의 카테터를 사용하며 핸들로 플라스틱 팁 끝을 조작해 물리적으로 공간을 확보하게 된다.
2단계는 옆구리 방향에서 바로 병소 부위의 추간공 쪽으로 접근하는 특수 키트로 추간공 내·외측의 인대를 절제해 공간을 확보하고 척추관 후방부의 공간까지 접근해 황색인대까지 공략하는 추간공 접근법이 활용된다.
해당 특수 키트가 추간공의 외측에서 내측, 척추관의 순서로 접근하므로 out-in 접근법이라 한다. 이때 진행 경로에는 척주기립근이 있어 유연한 튜브는 꺾일 수 있으므로 뻣뻣한 재질의 금속 튜브로 된 카테터를 사용한다. 특수 키트 또한 스테인리스 재질의 금속으로 돼 있다.
추간공확장술은 양방향으로 협착이나 유착이 발생한 부위를 넓혀주는 기계적 치료 원리가 적용된다. 이후 해당 공간으로 염증 유발 물질을 배출하는 생화학적 치료 원리가 병용된다. 두 가지 치료 원리가 동시에 적용되므로 치료 효과가 더욱 높은 것으로 알려졌다.
추간공확장술, 접근법 따라 마취·통증 관리도 달라져
두 접근법은 마취 방법, 창상 및 출혈 감시 필요성, 부종 유발 가능성, 시술 후 통증 유발 정도 측면에서도 차이가 있다. 꼬리뼈 접근법은 엉치뼈 틈새를 니들로 1차 경로를 만든 뒤 플라스틱 카테터를 넣는 방식이라 피부 절개가 사실상 거의 없어 절개부 관리도 거의 요구되지 않는다. 유연한 플라스틱 팁으로 협착·유착을 박리하므로 출혈 위험과 추간공 주변 부종 가능성이 작다. 따라서 시술 후 통증 유발 정도도 상대적으로 낮은 편이다.
반면 추간공 접근법은 금속으로 된 특수 키트의 직경이 경막외 카테터에 비해 크기 때문에 약 0.5㎝의 미세 절개가 필요하다. 따라서 절개부 드레싱과 출혈 감시가 요구되며 신경 주변 인대 절제를 동반하는 특성상 부종·신경 부기 가능성이 존재한다. 특히 부분 마취인 경막외 마취를 병행하고 시술 후 통증 유발 정도가 높아 사후 모니터링의 강도도 더 높게 책정된다.
최소 침습이라도 시술 후 모니터링이 안전 열쇠
꼬리뼈 접근법만 시행하는 경우에는 상대적으로 절개 부위가 작아 창상 관리나 출혈 감시의 필요성이 거의 없으므로 당일 퇴원하거나 통원 치료가 일반적이다. 그러나 추간공확장술은 두 가지 접근법을 병용하고 있으며 특히 추간공 접근법은 0.5㎝ 정도의 미세 절개를 하므로 절개 부위에 대한 관리 및 출혈 감시가 필요하다.
금속 재질의 특수 키트로 인대를 절제하는 과정에서 신경에 대한 접촉이 불가피하므로 추간공 주변의 부종이나 신경 부기가 수반될 가능성이 있으며 시술 부위의 출혈 위험도 감시할 필요가 있다. 또한 부분 마취라고 하더라도 경막외 마취에 준해 마취를 진행하기 때문에 안정 관리와 추적 관찰이 필수적이다. 따라서 환자의 기저질환 유무와 연령대, 병증의 심각도, 시술 범위와 시술 마디의 수 등을 종합적으로 고려해 적게는 1∼2일에서 2∼3일 정도 입원을 통한 경과 관찰과 치료를 적극 권장하고 있다.
박경우 대표원장은 “추간공확장술은 유연한 방식의 in-out과 경직된 방식의 out-in의 장점을 결합해 좁아진 신경 통로를 입체적으로 확장하는 최소 침습 치료다. 그 결과 신경 감압, 혈류 개선, 자율 신경 기능 개선 측면에서도 빠른 효과를 기대할 수 있다. 다만 병용 시술이 갖는 특성상 초기 1∼3일간 집중적이고 체계적인 ‘시술 후 모니터링’이 안전한 회복과 장기 예후에 중요하다. 우리 병원에서는 시술 후 입원을 통해 환자를 철저하게 관리해 좋은 상태로 퇴원할 수 있도록 최선을 다하고 있다”라고 강조했다.
