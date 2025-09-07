“일은 최고의 약”…‘90세까지 현역’ 아르마니, 장수의 비밀 3가지

이탈리아 패션계의 거장 조르지오 아르마니가 4일(현지시간) 자택에서 가족들이 지켜보는 가운데 91세를 일기로 별세했다. 현대 남성복의 문법을 새로 쓴 그는 끝까지 작업실을 지킨 ‘현역 디자이너’였다.
아르마니 그룹은 성명을 통해 “창립자이자 끊임없는 추진력이었던 그가 평온히 눈을 감았다”고 밝혔다. 패션계는 그를 ‘미니멀리즘의 거장’이자, 절제된 우아함으로 이탈리아 스타일을 세계에 각인시킨 인물로 기억하며 애도하고 있다.
마지막 순간까지 컬렉션과 경영을 챙긴 그의 일상에는, 어떻게 90세까지 무대에 설 수 있었는지 단서가 담겨 있다. 비즈니스 인사이더는 5일(현지시간) 보도에서 아르마니의 삶을 지탱한 세 가지 습관을 소개했다.
■ “일은 최고의 약”…정신 자극이 장수의 힘
아르마니는 생전 인터뷰에서 “내 가장 큰 약점은 통제권을 내려놓지 못하는 것”이라고 털어놨다. 실제로 지난해 건강 문제로 패션쇼에 불참했을 때도 원격으로 피팅과 메이크업을 확인하며 “모든 결과물은 내 승인 아래 완성됐다”고 강조했다.
또한 2024년 월스트리트저널 인터뷰에서는 “일은 최고의 약”이라며 “건강 문제를 겪었지만 다시 일하자 훨씬 좋아졌다”고 말했다.
전문가들은 이러한 ‘지속적인 정신 활동’이 장수에 큰 영향을 준다고 설명한다. 하버드 의대 연구진은 “노년기의 지적 활동이 알츠하이머 발현 시기를 최대 5년 늦출 수 있다”고 밝혔으며, 뉴잉글랜드저널오브메디슨(NEJM)에 실린 연구도 독서·퍼즐 등에 꾸준히 참여한 노인의 치매 발병 위험이 낮다고 보고했다.
■ 절제된 지중해식 식단
아르마니의 식탁은 단순했다. 아침은 커피·토스트·잼·과일·요거트, 점심은 가볍게, 오후에는 과일과 물·허브티, 저녁은 모차렐라·토마토·닭고기·생선이 중심이었다. 특히 파스타 포모도로를 즐겼다.
이 식습관은 통곡물·채소·과일·올리브유·생선을 핵심으로 하는 지중해식 식단과 닮아 있다. 대규모 연구들은 지중해식 식사가 심뇌혈관질환·제2형 당뇨·일부 암 위험을 낮추고, 인지 기능 저하 속도를 늦출 수 있다고 보고했다. 규칙성과 절제를 택한 그의 식습관이 ‘오래 일하는 몸’을 받쳐준 셈이다.
■ 매일 아침 운동으로 몸도 단련
82세까지도 그는 매일 아침 30분 걷기로 하루를 시작했고, 가벼운 에어로빅과 근력 운동을 더한 뒤 스트레칭으로 마무리했다. 노년기의 신체 활동은 조기 사망과 만성질환 위험을 줄이는 가장 확실한 생활 습관으로 꼽힌다. 아르마니의 루틴은 ‘무리한 고강도’보다 지속 가능한 저·중강도 운동의 힘을 보여준다.
아르마니는 패션의 언어를 바꾼 거장이자, 삶을 대하는 태도 자체로도 하나의 유산을 남겼다. 그는 “물건이 아니라 정신을 디자인한다”고 말하곤 했다. 절제와 열정, 그리고 꾸준한 일상은 패션계를 넘어 ‘어떻게 오래, 품위 있게 살아갈 것인가’라는 질문에 답을 남겼다.
91세까지 현역으로 무대를 지킨 그의 걸음은, 현대인의 장수 비밀을 증명하며 ‘우아함이란 결국 살아내는 방식’임을 보여줬다.
최현정 기자 phoebe@donga.com
