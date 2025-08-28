수술 전 항암요법 등 총동원… 암 치료 ‘TNT 시대’ 온다

종양 없애거나 크기 줄여 전이 억제
직장암 치료엔 작년부터 건보 적용
방광암-폐암 등도 임상연구 활발
암 치료 방법은 일반적으로 암세포를 제거하는 수술을 한 뒤 필요에 따라 항암 치료나 방사선 치료를 하며 보완했다. 하지만 이런 흐름에 변화가 생겼다. 수술 전에 먼저 항암제나 표적치료제, 항호르몬제를 투여해 종양 크기를 줄이고 전이 위험을 막는 ‘수술 전 통합 치료(Total Neoadjuvant Therapy·TNT)’가 새로운 방식으로 자리를 잡고 있다.
지난해에는 직장암 치료에 TNT가 건강보험이 적용되기 시작했다. 비뇨생식기능 보존이 중요한 직장암 환자에게 새로운 희망으로 떠오르는 TNT에 대해 자세히 알아봤다.
● 항암제 투약해 종양 사라지면 수술 안 하기도
직장암은 좁은 골반에 위치해 수술하기 어렵다. 또 방광, 자궁, 전립샘(전립선) 등 주요 장기와 가까워 암이 진행되면 전이될 가능성이 크고 국소 재발률도 높다.
수술 이전에 TNT를 진행하면 종양 크기를 줄일 수 있고 수술 성공률도 높일 수 있다. 유승범 서울대병원 대장항문외과 교수는 “TNT를 진행한 뒤 종양이 완전히 사라진 환자가 있었다”며 “2, 3년 이후엔 직장암은 대부분 TNT 방식으로 치료할 것”이라고 말했다.
미국, 프랑스, 네덜란드 등 주요 국가에서는 TNT 관련 대규모 임상시험 결과가 발표되기도 했다. 국제 의료계 지침은 이미 만들어졌고, 국내에서도 TNT 관련 지침이 추진되고 있다. 대한대장항문학회(회장 이우용·이사장 정순섭)는 29일 직장암에 관한 국내 TNT 치료 지침을 발표한다.
수술을 진행하기 전 항암 치료와 방사선 치료를 먼저 받는 방식이 낯선 것은 아니다. 이미 다른 암 치료에서도 종양 크기를 줄여 수술을 쉽게 하거나 눈에 보이지 않는 미세 전이를 조기에 억제하기 위해 활용됐다.
다만 TNT는 선행 항암치료를 다소 확장시킨 개념이다. 과거 선행 항암치료는 항암 치료와 방사선 치료 중 일부만 수술 전에 진행하고 나머지는 수술 뒤에 실시했다. 반면 TNT는 할 수 있는 모든 요법을 수술 전에 실시해 전이를 보다 효과적으로 막고 수술 이후 환자의 체력이 떨어져 항암제를 투약하지 못하는 문제도 줄일 수 있다. 수술을 받지 않고 종양이 사라지면 정기적인 추적이나 관찰만 할 수도 있다.
● 직장암 넘어 방광암-폐암 등 적용 가능성
TNT는 국내에선 주로 직장암 치료에 활용되고 있다. 방광암 폐암 위암 췌장암 등에도 연구가 진행 중이다.
면역 체계를 깨워 암을 공격하는 면역항암제와 암세포의 특정 신호만 차단하는 표적치료제를 TNT에 적용하려는 시도가 늘고 있다. 방광암의 경우 TNT와 보조 면역치료를 결합한 전략이 무병 생존율(재발이 발생하지 않는 기간)을 끌어올렸다. 김재헌 순천향대 서울병원 비뇨의학과 교수는 “항암제 효과가 좋아지면서 항암제와 방사선 치료를 활용해 방광을 떼지 않고도 암을 치료할 수 있게 됐다”며 “방광을 떼지 않아 삶의 질이 좋아진다”고 말했다.
폐암에 면역항암제를 TNT로 적용한 결과 치료 후 암이 영상검사나 조직검사에서 사라진 환자 비율인 ‘병리학적 완전관해율’과 무병 생존율이 높아졌다. 위암과 췌장암에서도 TNT 개념을 적용한 임상시험이 진행 중이다.
환자에겐 선택지가 늘었다. TNT 적용 여부에 따라 삶의 질과 장기 보존, 재발 가능성 등이 달라질 수 있기 때문이다. 김승태 삼성서울병원 혈액종양내과 교수는 “새로운 암 치료의 흐름이 이제 막 열린 것”이라며 “외과, 내과, 영상의학과 등 다양한 진료과가 모여 치료 방법에 대해 논의하는 다학제 협력이 더 중요해졌다”고 말했다.
국내 의료계는 임상 결과가 쌓이고 다학제 협력이 강화되면 TNT가 암 치료 표준으로 자리매김할 것으로 전망했다. 전문가들은 “암마다 특성이 제각기 달라서 치료 순서 최적화, 장기 데이터 축적 등 해결해야 할 과제도 많다”며 “방사선 치료 기간과 항암제 투여 순서에 따라 성과가 달라질 수 있다는 점도 최근 연구에서 지적됐다”고 말했다.
