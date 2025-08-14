갑자기 일어날 때 ‘핑∼’…기립성 저혈압이거나 두통

기립성 질환 원인과 개선 방법
앉았다 일어나면 3분 내 혈압 ‘뚝’… 기립성 저혈압 노인환자 증가세
구토-시야 흐려지면 ‘기립성 두통’
쉬면 곧 회복… 물 충분히 마셔야
누웠다 갑자기 일어나거나 앉았다 갑자기 일어설 때 어지럽거나 머리가 아플 때가 있다. 자세를 바꿀 때 몸이 어떤 신호를 보내는 것이다. 대부분 약간만 주의하면 증상이 충분히 호전될 수 있다. 최근 증가세를 보이고 있는 기립성 저혈압과 기립성 두통, 기립성 단백뇨 등에 대해 자세히 알아봤다.
● 노인 10∼30% 경험하는 기립성 저혈압
건강보험심사평가원에 따르면 국내 기립성 저혈압 환자는 2018년 2만840명에서 2022년 2만4661명으로 5년 새 18.3% 증가했다. 기립성 저혈압은 누웠다 갑자기 일어나거나 앉았다 갑자기 일어설 때 3분 이내에 수축기 혈압이 20mmHg 이상이거나 이완기 혈압이 10mmHg 이상 떨어지는 상태를 말한다.
오민석 분당제생병원 심장혈관내과 과장은 “기립성 저혈압은 노화, 수분 부족, 약물 등의 이유로 발생하는 사례가 흔하고, 특히 어르신 환자가 많은 편”이라며 “나이가 들수록 자율신경계의 퇴행성 변화로 발병 위험이 높아지고 노인 10∼30%가 경험한다”고 말했다. 특히 초고령화 사회에 돌입하면서 관련 환자가 증가하는 추세다.
오 과장은 이어 “기립성 저혈압은 어지럼증, 실신 등이 동반돼 낙상, 골절 등 2차 합병증 위험이 크다”며 “당뇨병약, 고혈압약, 전립샘비대증 치료제 등 다양한 약물이 영향을 줄 수 있으므로 복용 약물에 대한 조정이 중요하다. 충분한 수분 섭취, 점진적인 자세 변화, 압박스타킹 착용 등 생활습관 관리가 꼭 필요하다”고 말했다.
● 갑자기 일어설 때 나타나는 기립성 두통
기립성 두통은 눕거나 앉았다 일어설 때 갑자기 머리가 아프거나 어지럽고 눈앞이 흐려지는 증상을 말한다. 기립성 저혈압, 뇌척수액저하증, 빈혈, 경추질환 등이 원인일 수 있다. 임동규 분당제생병원 신경과 과장은 “기립성 두통은 일어설 때 머리가 욱신하거나 무거운 느낌이 든다. 뒷목이나 어깨 통증, 어지럼증, 시야 흐림, 구토, 오심 등이 동반되는데 누우면 두통이 사라지거나 현저히 완화되는 게 특징”이라며 “다양한 원인이 있을 수 있고 원인에 따라 치료 방법이 달라지므로 정확한 원인을 파악하는 게 우선 필요하다”고 말했다.
기립성 두통은 기립성 저혈압이 원인일 경우 천천히 일어서고 충분한 수분 섭취와 하체 근력 강화 등이 도움이 된다. 뇌척수액저하증이 원인일 경우에는 침상 안정, 수액 보충과 더불어 경막 외 혈액봉합술 등 전문적인 치료가 필요하다. 치료되지 않을 경우 뇌출혈 등 심각한 합병증이 유발될 수 있으므로 적극적으로 치료해야 한다.
● 스트레스 등 일시적 증세 보이는 기립성 단백뇨
기립성 단백뇨는 오래 서 있거나 활동할 때 소변에서 단백뇨가 검출되지만 휴식을 취하면 단백뇨가 사라지는 게 특징이다. 단백뇨는 소변에 단백질이 많이 섞여 나오는 증상을 말한다. 기립성 단백뇨는 보통 무증상이라 잘 인지하지 못할 때가 많다. 사춘기나 청년기 연령에서 검진을 통해 발견되는데 비교적 예후가 좋다. 기립성 단백뇨는 대부분 특별한 증상이나 신장 기능 저하 없이 일시적으로 나타나고, 증상을 보인 청소년 80%는 성인이 되면 자연스럽게 증상이 사라진다. 대부분 일시적 단백뇨로 자세 변화에 따른 신장 혈류의 일시적 변화가 주된 원인으로 추정된다.
이장한 분당제생병원 신장내과 과장은 “단백뇨가 신장 질환의 신호라고 생각돼 크게 걱정을 하는 사례가 많은데 격렬한 운동, 스트레스, 발열 등으로 일시적으로 나타나는 경우도 있다. 소량인 경우 특별한 약물 치료 없이 추적 관찰 정도만 할 수도 있다”며 “6개월 이상 단백뇨가 지속되거나 단백뇨의 양이 많고 부종이나 고혈압이 동반될 때는 적극적인 진단과 치료가 필요하다”고 말했다.
