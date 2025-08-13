광동제약, 어린이용 가루 해열진통제 ‘키즈노펜산’ 출시… 물 없이 복용가능

물 없이 복용 가능한 가루 제형
광동제약은 13일 어린이 해열진통제 ‘키즈노펜산’을 출시했다고 밝혔다.
인공색소·설탕 등 무첨가로 안전성 강화
‘키즈노펜산’은 물 없이 섭취 가능한 가루형 제제로, 시럽이나 알약 복용이 어려운 어린이를 위해 개발됐다. 포도향을 첨가해 복약 순응도를 높였으며, 만 2세 이상부터 권장 용량으로 복용 가능하다고 한다.
주성분은 아세트아미노펜 160mg과 리보플라빈(비타민 B2) 1.3mg으로, 두통, 치통, 인후통, 근육통, 오한, 발열 완화에 효과가 있다고 한다.
OD!FS(Oral Dissolving in a Few Seconds) 기술을 적용해 입안에서 빠르게 녹으며, 약물의 쓴맛을 줄여 복용 편의성을 높였다. 인공색소, 보존제, 설탕, 카페인을 첨가하지 않아 민감한 어린이도 안심하고 복용할 수 있다. 스틱 파우치 형태로 휴대와 보관이 간편하며, 일반의약품으로 약국에서 처방전 없이 구매 가능하다.
광동제약 관계자는 “키즈노펜산은 시럽제의 불편함을 개선하고 안전성과 복용 편의성을 높인 제품이다. 어린이 해열진통제 시장에서 새로운 선택지가 될 것”이라고 밝혔다.
김상준 기자 ksj@donga.com
