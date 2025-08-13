에어스메티컬 “스위프트 엠알(SwiftMR), MRI AI 시장 글로벌 리더 자리 굳힌다”

의료 인공지능(AI) 기업 에어스메디컬이 자사의 AI 기반 MRI 가속화 솔루션 ‘스위프트엠알(SwiftMR)’이 출시 이후 매 해 평균 두 배 성장세를 기록하며, 올해 8월 기준 전 세계 1,000곳 이상 설치를 달성했다고 13일 밝혔다. 에어스메디컬의 딥러닝 기술로 MRI 스캔 시간을 단축하면서도 영상 화질을 개선시키는 성능이 각국의 의료진과 의료기관에서 인정받고 있다는 설명이다.
현재 미국 내 설치 기관이 300곳을 넘어서며 북미 시장에서 가파른 성장세를 보이고 있다. Northwestern Medicine, Georgetown University Hospital, Jefferson Health, University of Wisconsin, Trinity Health 등 유명 종합병원과 RIA Radiology, Rayus Radiology, US Radiology Specialists 등 대형 영상의학과 그룹이 여기에 포함된다.
유럽과 남미 시장에서도 안정적인 고성장세를 유지하는 것으로 보인다. 지난 6개월간 브라질에서만 150개 이상의 영상의학센터가 스위프트엠알을 도입했으며, 2024년 브라질 현지 파트너와의 협력을 시작으로 확장 속도가 가속화되고 있다. 현재 아르헨티나, 칠레, 멕시코, 페루 등 주요 남미 국가들 별로 전략적 파트너십을 체결하여 AI 인공지능 MRI 기술 확산에 나서고 있다.
유럽 시장은 전년 대비 두 배 이상의 성장률을 기록하고 있다. 유럽 시장 공략을 위해 올해 유럽의 주요 AI 의료영상 플랫폼 Incepto와 이탈리아 MRI 장비 제조사 Esaote와 전략적 파트너십을 맺으며 시장 접근성을 높였다. Incepto는 현재 유럽 350개 클리닉에서 월 40만 건 이상의 방사선 검사를 처리할 수 있는 플랫폼으로, 스위프트엠알과의 통합을 통해 의료진들이 더욱 효율적인 워크플로우를 구축할 수 있게 됐다.
스위프트엠알이 글로벌 시장에서 빠른 속도로 확산되는 이유에 대해 전문가들은 기존 MRI AI 솔루션들과 차별화된 기술적 특징을 꼽고 있다. 기존 솔루션과 달리 스위프트엠알은 독자적 알고리즘을 구현해 촬영 시간을 단축하면서도 병변 정보 손실 없이 영상 품질을 개선시킨다. 모든 신체 부위와 펄스 시퀀스는 물론 모든 MRI 제조사 장비와 호환되는 벤더 중립적 특성과 기존 워크플로우에 원활하게 통합되는 사용자 경험이 의료기관들이 선택하는 주요 요인으로 작용하고 있다.
에어스메디컬 Jina Park 북미 법인장은 “북미 시장에서 기존 MRI AI 솔루션들과 직접 경쟁하는 상황에서 스위프트엠알이 임상 성능과 워크플로우 효율성 면에서 좋은 성과를 보이며 고객들의 관심을 받고 있다”며 “특히 기존 MRI 장비에서도 안정적인 성능을 보여주고 24시간 즉각적인 CS 지원이 가능한 것이 장점”이라고 평가했다.
에어스메디컬 이혜성 대표는 “효율적인 MRI에 대한 수요가 지속적으로 증가하면서 남미 전역의 의료진과 환자들에게 스위프트엠알을 공급할 수 있게 된 것을 기쁘게 생각한다”며 “파트너들과 함께 MRI 장비의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 지원할 것”이라고 말했다. 이어 “AI가 영상의학 분야를 변화시키고 있으며, 스위프트엠알이 그 변화에 기여하고 있다”며 “전 세계 의료진들이 당사 기술을 통해 MRI 효율성과 화질을 동시에 향상시키는 모습을 보는 것이 자랑스럽다”고 말했다.
