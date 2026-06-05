美재무부, 쿠바 대통령 부부·카스트로 일가 제재 대상 지정

미국 정부가 미겔 디아스카넬 쿠바 대통령과 그의 배우자, 카스트로 일가 핵심 인사들을 제재 명단에 올리며 쿠바 지도부에 대한 압박을 강화했다.
미 재무부는 4일(현지시간) 갱신한 특별제재대상자(SDN·Specially Designated Nationals) 명단을 통해 미겔 디아스카넬 쿠바 대통령을 쿠바 관련 행정명령에 따라 제재 대상으로 지정했다고 밝혔다. 제재 대상에는 디아스카넬 대통령의 배우자인 리스 쿠에스타 페라사도 포함됐다.
쿠바의 막후 실세로 평가받는 라울 카스트로 전 대통령의 아들 알레한드로 카스트로 에스핀과 손자 라울 알레한드로 카스트로 칼리스, 디아스카넬 대통령 배우자 측 친인척인 마누엘 아니도 쿠에스타 등도 제재 명단에 이름을 올렸다.
라울 카스트로는 쿠바 혁명을 이끈 피델 카스트로 전 국가평의회 의장의 친동생으로, 1996년 쿠바군이 미국에 기반을 둔 망명단체 항공기를 격추한 사건과 관련해 미국 법무부로부터 기소된 상태다.
이번 조치에서는 개인뿐 아니라 쿠바 정부 산하 기관들에 대한 제재도 확대됐다. 재무부는 치안·사회통제 활동을 담당하는 혁명수비위원회(CDR), 쿠바 국방부 역할을 하는 혁명무장군부(MINFAR), 대외 교류기관인 쿠바 인민우호연구소(ICAP) 등을 제재 대상 기관으로 지정했다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 기자들과 만나 대(對)쿠바 제재가 정권 붕괴를 염두에 둔 것이냐는 질문에 “아니다”라며 “우리는 그 나라가 국민들을 먹여 살릴 수 있는, 정상적으로 운영되는 국가가 되기를 바랄 뿐”이라고 말했다.
이어 쿠바의 경제 상황을 언급하며 “그 나라는 굶주리고 있고, 에너지, 석유, 돈도 모두 없다. 아무것도 없는 상태”고 했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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