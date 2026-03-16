일본 WBC 조기 탈락하자…“넷플릭스 해지” 日 SNS 달궈

2026 월드베이스볼클래식(WBC) 2연패에 도전했던 일본 야구대표팀이 8강에서 조기 탈락하자 일본 온라인상에서는 ‘넷플릭스 해지’ 인증 글이 잇따르고 있다.
15일(현지시간) 마이니치신문 등 일본 현지 매체에 따르면 일본 대표팀은 이날 미국 플로리다주 마이애미 론디포 파크에서 열린 WBC 8강전에서 베네수엘라에 5-8로 패하며 대회를 마감했다. 일본이 WBC에서 4강 진출에 실패한 것은 이번이 처음이다.
오타니 쇼헤이, 야마모토 요시노부(이상 LA 다저스) 등 메이저리그 정상급 선수들이 대거 합류해, 예상보다 이른 탈락은 팬들에게 큰 허탈감을 안겼다.
경기 직후 엑스(X) 등 일본 사회관계망서비스(SNS)에서는 ‘넷플릭스 해지’가 실시간 트렌드에 올랐다. 이용자들은 넷플릭스 구독 취소 화면을 캡처해 공유하며 “넷플릭스 해지했다”, “넷플릭스 해지가 바로 트렌드에 올라 웃기다” 등의 반응을 쏟아냈다.
이번 WBC의 일본 내 중계는 넷플릭스가 독점했다. 사실상 넷플릭스 가입자만 경기를 볼 수 있었던 셈이다.
일본 언론 보도에 따르면 이번 대회 일본 내 중계권료는 약 150억 엔(약 1400억 원)으로, 직전 대회 당시 약 30억 엔의 5배 수준으로 추정된다.
이에 일본 내에서는 넷플릭스의 WBC 독점 중계로 국민적 관심이 큰 경기를 무료로 볼 수 없게 됐다는 지적도 나오고 있다. 일각에서는 보편적 시청권 보장을 위해 국회 차원의 논의가 필요하다는 목소리도 제기된다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
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