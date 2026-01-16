마차도, 트럼프에 노벨평화상 ‘진품’ 건넸다…“조지 워싱턴의 후계자”

베네수엘라 야권 지도자 마리아 코리나 마차도가 15일(현지 시간) 도널드 트럼프 미국 대통령을 백악관에서 만나 자신의 노벨평화상 메달을 선물했다고 밝혔다. 그는 지난해 평화상을 받았고, 최근 언론에 자신의 노벨상을 트럼프 대통령과 공유할 의향이 있다고 밝혔다. ‘노벨평화상 수상’이 숙원인 트럼프 대통령은 마차도의 선물에 “감사하다”고 전했다.
로이터통신 등 외신에 따르면 마차도는 이날 미국 워싱턴 백악관에서 트럼프 대통령과 면담한 뒤 의회를 찾아 기자들과 만나 “미국 대통령에게 노벨평화상 메달을 전달했다”고 말했다. 그는 트럼프 대통령이 이를 수락했는지 묻는 말엔 답하지 않았다. 그러면서 이번 면담을 “대단했다”고 표현했다.
아울러 마차도는 200여 년 전 미국 독립전쟁 영웅인 라파예트 장군이 베네수엘라 등의 스페인 독립을 이끈 시몬 볼리바르에게 조지 워싱턴 미국 초대 대통령의 얼굴이 새겨진 메달을 선물했던 일화를 언급했다. 이어 “이는 미국 국민과 베네수엘라 국민 사이의 형제애를 상징하는 것”이라고 했다.
그는 “이제 200년이 지나 볼리바르의 후예들이 ‘워싱턴의 후계자(heir of Washington)’에게 노벨평화상 메달을 돌려드린다”며 “이는 우리의 자유를 위한 트럼프 대통령의 독보적인 헌신을 인정하는 것”이라고 말했다.
CBS뉴스도 소식통을 인용해 마차도가 메달 복제품이 아닌 진품을 트럼프 대통령에게 전달했다고 보도했다.
트럼프 대통령은 이날 마차도와의 면담 이후 자신의 소셜미디어인 트루스소셜을 통해 “오늘 마차도를 만나 큰 영광이었다”며 “그는 많은 역경을 겪은 훌륭한 분”이라고 말했다. 이어 “마차도는 내가 한 일에 대해 자신의 노벨평화상을 선물해 줬다”며 “서로를 인정하는 아름다운 모습”이라고 했다.
앞서 마차도는 지난해 10월 베네수엘라 니콜라스 마두로 독재 정권에 맞서온 공로를 인정받아 노벨평화상을 수상했다.
트럼프 행정부는 이달 3일 특수부대를 동원해 베네수엘라를 공습한 뒤 마두로 대통령 부부를 체포해 뉴욕으로 압송했다. 트럼프 대통령은 이후 기자회견에서 ‘포스트 마두로’의 유력 후보로 거론되는 마차도에 대해 “베네수엘라 국민의 존경을 받지 못해 지도자가 되기 힘들 것”이라고 선을 그었다. 그러면서 마두로 정권의 부통령 출신인 델시 로드리게스 임시 대통령과의 협력에 초점을 뒀다.
이후 마차도는 5일 폭스뉴스와의 인터뷰에서 미국의 마두로 정권 축출에 대한 감사 표시로 트럼프 대통령에게 자신의 노벨평화상을 넘겨 공유하고 싶다고 밝혔다. 이에 대해 트럼프 대통령은 8일 폭스뉴스를 통해 “그러한 제안이 있다면 큰 영광일 것”이라고 화답했다.
트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 뒤 가자전쟁 등 총 8개의 전쟁을 멈췄다며 자신이 노벨평화상을 받아야 한다고 주장해 왔다.
반면 노벨평화상 수상을 주관하는 노르웨이 노벨위원회는 10일 성명을 내고 “노벨상 수상자가 한번 발표되면 상을 취소하거나 다른 사람과 공유, 제3자에게 양도할 수 없다”고 못 박았다.
