부모 자리 비운 사이…인형 뽑기 안에서 발견된 4세 아이

Jam Press/@babyheitor.bradock

아이는 직원에 의해 구출된 것으로 전해졌다. 다행히 아이는 다치지 않은 것으로 알려졌다. 아이는 피자집을 찾은 가족이 잠시 자리를 비운 사이 인형을 갖기 위해 기계 안으로 들어간 것으로 알려졌다. 아이의 엄마는 당시 상황에 대해 “남편과 제가 교대로 아이를 지켜보고 있었다”며 “남편이 (피자집) 테이블로 오라고 부른 뒤 고작 몇 분 사이 아이가 기계 안으로 들어가 버렸다”고 말했다.