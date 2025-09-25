최선희 北외무상 27∼30일 중국 방문…김정은 방중 후 3주 만

최선희 북한 외무상이 27~30일 중국을 방문한다. 김정은 북한 국무위원장이 중국 전승절 80주년 열병식 참석을 위해 이달 2~4일 중국을 다녀간 지 약 3주 만이다.
궈자쿤(郭嘉昆) 중국 외교부 대변인은 25일 정례 기자회견에서 “왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장의 초청으로 최 외무상이 27~30일 중국을 방문한다”고 밝혔다. 최 외무상은 이달 초 김 위원장을 수행해 베이징을 찾았다. 2022년 외무상에 임명된 그가 단독으로 중국을 방문한 건 이번이 처음이다.
최 외무상은 방중 기간 동안 왕 부장과의 회담 외에도 시진핑(習近平) 중국 국가주석을 예방할 가능성이 있다. 최 외무상은 지난해 1월 러시아를 방문했을 당시 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만났다.
북중 외교장관 회담에서는 지난 4일 북중 정상회담에서 합의한 내용의 후속 조치가 집중 논의될 것으로 보인다. 당시 시 주석은 “북한과의 고위층 교류와 전략적 소통을 강화하겠다”고 밝혔다. 북한이 다음달 10일 노동당 창건 80주년 행사를 기념해 대규모 열병식을 준비하는 것으로 알려진 만큼 시 주석을 포함한 중국 최고위급 인사를 초청하는 방안도 논의될 수 있다. 다만 시 주석과 김 위원장이 불과 1달 전 회담을 가진 만큼 시 주석이 아닌 정치국 상무위원급에서 방북할 가능성이 높다는 게 외교가의 분석이다. 지난 2015년 70주년 행사에는 서열 5위인 류윈산(劉雲山) 상무위원이 참석했다.
북핵 문제를 포함한 한반도 정세도 주요 의제로 거론된다. 김 위원장은 21일 최고인민회의 연설에서 “비핵화는 절대로 있을 수 없다”며 북미 회담의 전제로 핵보유국 인정을 요구했다. 지난 북중 정상회담 이후 중국 측 보도자료에도 시 주석이 ‘한반도 비핵화’를 언급했다는 내용이 빠졌다.
한편, 중국 외교부는 이날 브리핑에서 북한의 고농축 우라늄 보유량을 2000㎏로 추정한다는 정동영 통일부 장관의 발언에 대해 “한반도의 평화안정과 정치적 해결 프로세스는 각국의 공동 이익에 부합한다”는 기본 입장을 되풀이했다. 이어 “당사국이 긴장된 형세를 완화하고, 지역 안정을 위해 노력하기를 희망한다”고 답했다.
