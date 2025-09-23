트럼프 “미국에 불법으로 온다면 감옥 가게 될 것”

유엔총회 연설서 불법이민 강력 대응 천명
“내가 7개 전쟁 끝낼 동안, 유엔 아무 도움 안줘” 비판도
도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지 시각) 유엔총회 기조연설에서 “만약 당신이 불법으로 미국에 들어온다면 감옥에 가게 될 것”이라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 뉴욕에서 열린 제80차 유엔 총회에서 “지난 행정부 하에서 4년간의 나약함, 무법 그리고 급진주의가 우리나라를 반복된 재앙 속으로 몰아넣었다”며 이같이 말했다.
재집권 뒤 첫 유엔총회 연설에 나선 트럼프 대통령은 이날 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령에 이어 두 번째 기조 연설자로 연단에 섰다.
트럼프 대통령은 자신이 추진하고 있는 이민 정책을 거론하며 “내 메시지는 간단하다”면서 “만약 당신이 불법으로 미국에 들어온다면 당신은 감옥에 가게 될 것이고 당신이 온 곳으로 돌아가게 될 것”이라고 했다.
이날 트럼프 대통령은 “미국은 지구상 어떤 나라보다도 가장 강력한 경제, 가장 강력한 국경, 가장 강력한 군대로 축복받고 있다. 진정한 미국의 황금시대”라며 연설을 시작했다.
그는 “오늘날, 제 행정부가 시작된 지 불과 8개월 만에, 우리는 세계 어디서든 가장 뜨거운 나라가 되었고 다른 어떤 나라도 근접하지 못하고 있다”고 말했다.
다만 연설 과정에서 트럼프 대통령은 조 바이든 전 미국 행정부를 비판했다. 트럼프 대통령은 “우리는 이전 행정부로부터 물려받은 경제적 재앙을 빠르게 되돌리고 있다”고 말했다. 그러면서 “제 지도력 하에서는 이전에 경험해본 적 없던 인플레이션을 겪었다”며 “에너지 비용은 하락했고, 휘발유 가격은 하락했으며, 식료품 가격은 하락했고, 주택담보대출 금리도 하락했다”고 지적했다.
트럼프 대통령은 세계 각국과의 무역 협상을 거론하며 자신이 이룬 성과를 강조하기도 했다. 트럼프 대통령은 “제 행정부는 영국, 유럽연합, 일본, 한국, 베트남 등 수많은 국가와 연이어 역사적인 무역 협정을 체결했다”고 말했다.
아울러 자신이 수많은 전쟁을 끝냈다는 점도 거론했다. 그는 “불과 7개월 만에 저는 끝낼 수 없다고 여겨지던 7개의 전쟁을 끝냈다. 그들은 해결할 수 없다고 말했다”며 “다른 어떤 나라도 그런 일을 한 적이 없었고 나는 단 7개월 만에 해냈다”고 주장했다.
반면 유엔은 전쟁에 관여하지 않았다는 점을 지적했다. 트럼프 대통령은 “유엔은 전혀 잠재력을 발휘하지 못하고 있다”며 “유엔이 하는 대신 내가 이런 일을 해야 했다는 것이 너무 안타깝고 슬프게도 모든 경우에서 유엔은 어떤 전쟁에도 도움을 주려고 하지 않았다“고 비판했다.
그러면서 자신이 노벨 평화상을 수상해야 한다고 주장했다.
트럼프 대통령은 “이제 이 모든 전쟁을 끝냈고, 그보다 앞서서는 아브라함 협정을 협상했는데, 이는 정말 대단한 일이었지만 우리나라는 이에 대해 아무런 공로도 인정받지 못했다”며 “모두가 제가 이 업적들 각각에 대해 노벨 평화상을 받아야 한다고 말한다”고 말했다.
이어 “제가 신경 쓰는 것은 상을 받는 것이 아니며 생명을 구하는 것”이라며 “우리는 7개의 전쟁을 통해 수백만 명의 생명을 구했고, 지금도 다른 전쟁들을 해결하기 위해 노력하고 있다”고 강조했다.
한편 이날 트럼프 대통령은 기후변화에 대해 “전세계에 저질러진 최대의 사기극”이라고 주장했다.
그는 “기온이 올라가든 내려가든, 무슨 일이 일어나든 그것은 ‘기후 변화’가 되기 때문”이라며 “더 이상 지구 온난화도 없고, 더 이상 지구 냉각도 없다”고 말했다. 그러면서 유엔 총회에 참석한 각국 정상을 향해 “이 ‘그린 사기’(green scam)에서 벗어나지 않으면, 여러분의 나라는 실패할 것”이라고 쏘아붙였다.
‘탄소 발자국’에 대해선 “악의적인 의도를 가진 사람들이 만들어낸 사기이며, 그들은 완전한 파괴의 길로 가고 있다”고 비난했다.
댓글 0