“韓근로자 구금 끔찍” 美하원의원, 韓비자쿼터 법안 발의

한국인을 대상으로 한 전문직 취업비자를 신설하는 법안이 19일(현지시간) 미국 의회에서 발의됐다. 이달 4일 조지아주 현대자동차-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장(HL-GA) 건설 현장에서 한국인 근로자 317명이 구금된 사건이 발생한지 보름 만이다.
톰 수오지 하원의원(민주·뉴욕)은 이날 뉴욕의 지역구 사무실에서 기자회견을 열어 E-3 전문직 비자 쿼터에 한국을 추가하는 내용의 법안을 재발의했다고 밝혔다. 전문직 취업비자인 E-3는 전 세계에서 호주만 유일하게 취득해 연간 1만500명까지 안정적으로 미국에 진출하고 있다. 하지만 해마다 비자 쿼터를 다 채우지 못하는 것으로 알려졌다. 수오지 의원은 지난해에도 같은 내용의 법안을 발의했으나 진전 없이 폐기됐다.
수오지 의원은 이번에 법안을 재발의한 배경에 대해 “얼마 전 조지아주에서 일어난 현대차-LG엔솔 공장 급습 소식을 들었다”며 “미국이 좋은 친구를 어떻게 대하는지를 시각적으로 매우 끔찍한 장면으로 보여준 사례”라고 비판했다. 이어 “나와 함께 뜻을 같이하는 의원으로 캘리포니아 출신 한국계 미국인 영 김 의원(공화)이 있다”며 김 의원이 법안의 공동 발의자로 참여했다고 설명했다.
