트럼프 “中과 무역합의 가까워져”…오늘밤 시진핑과 통화, 틱톡 인수 매듭지을 듯

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석(習近平)이 현지시간 19일 오전 9시(한국시간 오후 10시) 전화 통화를 할 예정이라고 미 블룸버그통신이 전했다.
영국을 국빈방문 중인 트럼프 대통령은 이날 “중국과 무역합의가 매우 가까워졌다”며 다소 관대한 입장을 드러냈다. 이에 따라 중국 동영상 플랫폼 틱톡(TikTok)의 미국 내 사업권 매각과 관세, 중국의 미 반도체 업체 엔비디아 조사 등의 논의 가능성이 제기된다.
블룸버그에 따르면 이번 통화에서 두 정상은 틱톡의 미국 사업권 매각 후속 조치와 관세 부과 유예에 관해 주로 논의될 것으로 전망된다. 미국과 중국은 이달 15일 스페인 마드리드에서 열린 고위급 회담에서 틱톡에 대한 ‘프레임워크(기본 틀)’ 합의에 도달했는데, 양국 정상이 이에 대한 논의를 최종 확정할 것이란 관측이다. 양국 정상의 통화는 올해 6월 6일 이후 처음이다.
틱톡의 미국 사업은 새로운 미국 법인이 가져갈 것으로 전망된다. 미 소프트웨어 기업인 오라클과 앤드리센 호로위츠, 사모펀드사 실버 레이크 매니지먼트 등 컨소시엄이 지분을 나눠 가질 예정이다.
양국이 휴전 상태인 관세 관련 논의도 나올 수 있다. 미국과 중국은 관세 폭탄을 주고 받다가 올 5월 스위스 제네바에서 열린 첫 무역 협상에서 각각 115%포인트씩 관세율을 낮추기로 합의했다. 이후 이 합의를 90일씩 연장하며 협상을 이어왔다. 트럼프 대통령은 11월 10일 예정된 대중(對中) 관세 부과 유예 기간을 추가로 연장할 수 있다고 언급한 바 있다.
중국의 엔비디아 관련 조치도 쟁점이 될 것으로 보인다. 중국은 지난해 12월 엔비디아가 이스라엘 반도체 설계 회사 멜라녹스를 인수하는 과정에서 반독점법을 위반했을 가능성이 있다며 조사 중이다.
