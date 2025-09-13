동아일보

美WSJ “미국에 기술자 없단 李대통령 말, 불편한 진실”

  • 입력 2025년 9월 13일 11시 16분

미국 일간 월스트리트저널(WSJ)이 조지아주 현대차-LG에너지솔루션(엔솔) 건설 근로자를 단속, 구금했던 미국 정부의 태도를 지적했다. 그러면서 미국이 앞으로 해외 투자를 받기 어려워질 수 있다고 경고했다.

미국 이민 단속 당국이 홈페이지를 통해 지난 4일(현지시간) 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 건설현장에서 벌인 불법체류·고용 단속 현장 영상을 홈페이지를 통해 공개했다. 미국 이민세관단속국 제공
12일(현지 시간) WSJ는 사설에서 “조지아주 현대차 공장에서 벌어진 무차별 단속의 여파가 한국에서 계속 파장을 일으키고 있다“고 전했다.

WSJ는 “한국 기업들이 자기 직원들이 구금 시설에 갇힐 수 있다면, 미국에 대한 신규 투자를 주저할 수 밖에 없다”며 “미국에 대한 직접 투자에 상당한 영향을 미칠 수 있다”는 최근 이재명 대통령의 발언을 인용했다.

이어 “시설 건설이나 공장 장비 설치에 기술자가 필요하지만 미국에는 그런 인력이 없다”는 이 대통령의 발언을 전하며 “미국인들이 듣기 불편할 수 있지만 사실”이라고 꼬집었다. WSJ는 “미국에는 이런 일을 할 노동력이 없다”고 지적했다.

미국 조지아주 엘라벨의 ‘현대자동차그룹 메타플랜트 아메리카‘(HMGMA)의 모습. 현대차그룹 제공
WSJ는 미국 이민당국이 한국 근로자들을 수갑, 사슬로 결박한 모습이 보도되며 한국인들에게 좋은 반응을 얻지 못했다고 지적했다. 그러면서 “미국의 동맹국들은 트럼프 행정부의 관세 정책에 협조하려는 태도를 보였지만 이런 결국 자국 유권자들의 인내심과 충돌한다”고 우려했다.
전날 우리 국민들의 귀국 길에 공항에서는 미국을 규탄하는 시위도 벌어졌다.

이은택 기자 nabi@donga.com
