시진핑 “공생이냐 제로섬이냐, 인류가 선택 기로에”

中전승절 연설서 밝혀
시진핑(習近平) 중국 국가주석이 3일(현지 시간) 중국 전승절 80주년 기념식에서 “인류는 평화나 전쟁, 대화나 대립, 공생과 제로섬 선택의 기로에 놓여 있다”고 강조했다. 이어 “중국은 인류 문명의 진보에 설 것이며 평화 발전의 길을 계속 걸어나갈 것이고, 세계 각국 인민들과 손잡고 인류 운명공동체로 나갈 것”이라고 밝혔다.
“진보와 반동 힘겨루기…中, 공동의 적과 싸워
인류 문명의 진보에 서서 평화의 길 걸을 것”
시 주석은 이날 김정은 북한 국무위원장, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등이 지켜보고 있는 가운데 베이징 톈안먼(天安門) 망루에 서서 “중화민족은 강권에 굴하지 않으며 폭력을 두려워하지 않는다”며 이같이 연설했다.
그는 “중국 항일 전쟁은 매우 힘들었던 위대한 전쟁이고 세계 반파시스트 전쟁에 매우 중요한 역할을 했다”며 “중국 인민들은 근대 이래 외세 침입에 맞서 완전히 승리를 거뒀다”고 평가했다.
또 “빛과 어둠, 진보와 반동이 서로 힘겨루기 하는 가운데 중국 인민은 함께 공동의 적에 맞서 싸웠다”며 “중국 인민들은 막대한 민족적 희생을 치러내면서 세계 평화를 지켜내는 데 있어 매우 중요한 공헌을 했다”고 치켜세웠다.
그러면서 “신(新)시대를 맞이해 전국의 모든 민족은 중국 공산당의 강력한 지도 아래 중국 특색의 사회주의 노선을 걸어나가며 위대한 항전 정신을 이어가고 용감히 전진해 중국 현대화를 이어 강국 건설, 민족 부흥의 위대한 위업을 위해 단결하고 싸워나갈 것”이라고 했다.
연설을 마친 시 주석은 곧장 차량에 탑승해 열병식에 나선 병력들을 격려했다. 시 주석은 “동지 여러분 고생이 많습니다“ ”동지 여러분 안녕하십니까“ ”동지 여러분 수고가 많습니다” 등 각 부대를 마주할 때마다 인사를 건넸다. 이에 장병들은 “주석님, 안녕하십니까”라고 화답했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0