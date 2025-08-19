원전 1기당 5600억원 ‘백지수표’도 약속…불공정 계약 논란 확산

윤석열 정부 당시 한국수력원자력(한수원)과 한국전력이 26조 원 규모 체코 원자력발전소 사업을 따내는 과정에서 미국 웨스팅하우스와 불합리한 계약을 했다는 논란이 커지고 있다. 수출 원전 1기당 약 4억 달러(약 5600억 원)의 보증신용장을 웨스팅하우스 측에 발급해주기로 한 사실도 추가로 드러났다. 보증신용장은 은행이 지급보증을 서주는 증서로 계약 내용이 이행되지 않으면 신용장을 내준 은행이 대신 부담해야 한다. 일종의 ‘백지수표‘다.
19일 업계에 따르면 한수원 등은 해외에 한국형 원전을 수출할 때마다 웨스팅하우스에 1기당 4억 달러 규모의 보증신용장을 발행해주기로 합의했다. 당시 양측은 합의문에서 원전을 수출할 때 원전 1기당 6억5000만 달러(약 9000억 원) 규모의 물품·용역 구매 계약을 웨스팅하우스에 제공하고, 1기당 1억7500만 달러(약 2400억 원)의 기술 사용료를 지급하기로 약속했다. 이 신용장은 이러한 약속이 이행되지 않았을 때 웨스팅하우스가 은행에서 돈을 가져갈 수 있도록 조치한 장치다.
앞서 지난해 7월 체코 정부는 한수원을 두코바니 2기 건설 사업의 우선협상대상자로 선정했다. 하지만 웨스팅하우스가 입찰 과정에서 문제가 있었다는 취지로 체코 정부 측에 진정을 내자 체코 정부는 한수원과의 계약을 보류했다. 이후 한수원과 웨스팅하우스는 올해 1월 극적 합의를 선언했다. 당시 합의 조건은 공개되지 않았다. 하지만 웨스팅하우스의 반발을 무마하기 위해 독소조항이 포함된 불평등 계약을 맺었다는 사실이 뒤늦게 드러난 것이다.
대통령실은 관련 논란에 대해 즉각 진상 조사를 지시했다. 대통령실 강유정 대변인은 이날 브리핑에서 “오늘 오전 회의에서 심도 깊은 논의가 이뤄졌다”며 “체코 원전 수출과 관련해 진상 파악을 하라는 강훈식 비서실장의 지시가 있었다”고 밝혔다. 이어 “계약 체결 과정에서 원칙과 절차가 준수됐는지, 근거가 있었는지 등을 조사할 것”이라고 설명했다.
댓글 0