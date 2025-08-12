트럼프 “영토 교환 거부한 젤렌스키, 좀 거슬렸다”

“푸틴과 건설적 대화 뒤 푸틴-젤렌스키 회담 이뤄질것”
이달 15일 미국 알래스카에서 러시아-우크라이나 휴전을 위한 3자 회담을 추진 중인 도널드 트럼프 미국 대통령이 “(푸틴과) 건설적인 대화를 할 것”이라고 했다.
트럼프 대통령은 11일(현지시간) 백악관에서 개최한 워싱턴DC 범죄근절 관련 기자회견 중 “난 푸틴에게 ‘당신은 이 전쟁을 끝내야 한다’고 말할 것”이라며 이 같이 말했다.
트럼프 대통령은 “푸틴을 만난 뒤에 젤렌스키와 푸틴의 회담이 이뤄질 것이며 또 그들과 내가 회담할 수도 있다. 그들이 필요하다고 하면 나도 거기에 있을 텐데 두 정상의 회담을 마련하고 싶다”고 했다.
그는 러시아와 우크라이나가 ‘영토교환’과 ‘국경선 변경’ 논의를 할 것이라면서 “우리는 푸틴이 무엇을 생각하는지 볼 것이며 그게 공정한 거래라면 유럽연합(EU)과 북대서양조약기구(NATO) 정상들, 그리고 젤렌스키 대통령에게도 그걸 공개할 것”이라고 했다.
트럼프 대통령은 “다만, 내가 합의를 성사시키지는 않을 것이다. 합의 주체는 내가 아니다”고 했다. 이어 “난 휴전을 원한다. 난 양쪽을 위해 최선의 합의가 이뤄지길 바란다”고 부연했다.
트럼프 대통령은 앞서 젤렌스키 대통령이 우크라이나가 배제된 미·러 정상회담에 우려를 표하고 ‘영토양보는 없을 것’이라는 입장에 대해서도 불만을 표했다. 그는 “난 젤렌스키가 (영토를 바꾸려면) 헌법승인을 받아야 한다고 한 발언이 좀 거슬렸다”고 말했다.
젤렌스키 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “지난 한 주 러시아는 1000발 이상의 활공 폭탄과 1400대 드론으로 우크라이나를 공격했다”며 “살인을 중단하기를 거부하는 러시아가 어떤 보상이나 혜택을 받아서는 안 된다”고 했다.
