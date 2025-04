“광장으로 다시 데려와 줘서 고맙습니다”…바티칸이 밝힌 교황 마지막 24시간

크게보기 프란치스코 교황이 21일 선종했다고 AP통신이 보도했다. AP통신에 따르면 교황청은 “프란치스코 교황이 오늘 오전 7시35분께 자택에서 선종했다”고 밝혔다. 프란치스코 교황은 최근 폐렴으로 입원했다가 퇴원해 활동을 재개하고 있었다. 사진은 프란치스코 교황이 지난 2월 14일부터 기관지염과 양측성 폐렴 치료를 받고 있는 가운데 3월 23일 로마의 아고스티노 제멜리 폴리클리닉 창문에 나타나 엄지손가락을 치켜세우고 있는 모습. .2025.04.21. [바티칸시국=AP/뉴시스]

크게보기 21일(현지 시간) 바티칸의 교황 개인 경당 내 관 속에 프란치스코 교황의 시신이 안치돼 있다. 교황청은 프란치스코 교황이 로마의 산타 마리아 마조레 대성전 지하에 특별한 장식 없이 간소하게 묻어달라는 유언을 남겼다고 전했다. 2025.04.22. [바티칸=AP/뉴시스]

“나를 광장으로 다시 데려와 줘서 고마워요.”프란치스코 교황이 선종하기 전날인 20일. 성 베드로 광장에서 신도들을 만나 생애 마지막 인사를 마치고 돌아와 간병인에게 건넨 말이다. 22일(현지 시간) 교황청은 교황의 마지막 하루에 대해 자세히 공개했다.교황은 선종 전날 성 베드로 대성당 발코니에서 부활절 축복 메시지를 전한 뒤, 성 베드로 광장에 모인 5만여 명의 신도들 앞에 깜짝 모습을 드러냈다. 폐렴으로 37일간 입원한 뒤 퇴원한 교황은 평소보다 지친 얼굴이었지만, 교황 전용차를 타고 광장을 돌며 신도들을 향해 손을 흔들어 보였다.프란치스코 교황은 퍼레이드 직전 간호사이자 간병인인 마시밀리아노 스트라페티에게 “해낼 수 있을까요?(Do you think I can manage it?)”라고 되물었다고 교황청은 전했다. 두 달간은 휴식을 취해야 한다는 의료진의 권고가 있었다. 스트라페티가 교황을 격려했고, 퍼레이드가 끝난 뒤 교황은 “나를 다시 광장으로 데려와 줘 고맙다”고 감사 인사를 했다. 교황청은 “진심 어린 교황의 말은 교황이 하느님의 백성 가운데 있고자 하는 깊은 소망을 드러내며, 자신의 교황직의 상징이 된 인간적인 유대감을 누리고자 하는 깊은 열망을 드러낸 것”이라고 평가했다.