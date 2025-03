정치판 50일 ‘공공의 적’ 된 머스크… 테슬라 주가 반토막, X 한때 먹통

‘기술혁신’ 상징서 “통제불능” 전락… 테슬라 시총 하루새 190조원 증발

X 접속 장애엔 “우크라 공격 탓”

트럼프는 “내일 테슬라 구매” 두둔

루비오-헤그세스 등 참모와도 불화

도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘최측근’ 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO) 겸 정부효율부(DOGE) 수장(사진)이 사면초가 위기에 빠졌다. 트럼프 2기 행정부 출범 내내 선출 권력이 아닌 그가 월권을 행사한다는 비판이 이어지고 있는 가운데 테슬라 주가 하락, 소셜미디어 ‘X’의 접속 장애, 대통령의 주요 참모진과의 갈등, 테슬라 매장에 대한 방화 등 다양한 ‘악재’가 발생하고 있기 때문이다.강한 개성과 튀는 언행으로 일관하는 머스크는 정계 참여 전 ‘혁신의 아이콘’으로 통했지만 지지층과 반대파가 극명하게 엇갈리는 기업인이었다. 이런 그가 유례 없는 정치 권력까지 누리게 되면서 이것이 그의 사업에도 부정적인 영향을 미치고 있다고 영국 가디언 등은 진단했다. 또 그가 추진 중인 미 연방정부 구조조정은 한때 기대를 받았지만, 현재는 성과 없이 갈등만 커지고 있다.10일 미국, 영국, 일본, 프랑스, 인도, 호주, 아르헨티나 등 세계 주요국에서는 X의 접속 장애가 발생했다. 미국에서는 오전 5∼6시에 최대 2만여 건이, 일본에서는 오전 5∼6시 최대 7만여 건의 신고가 접수됐다.

머스크는 X를 통해 장애 원인으로 ‘우크라이나의 사이버 공격’을 지목했지만 구체적인 증거를 내놓지 않았다. 뉴욕포스트는 11일 미국과 우크라이나가 사우디아라비아에서 우크라이나 전쟁의 종전 협상을 위한 고위급 회담을 가지기로 한 상황에서 우크라이나 해커들이 X에 광범위한 공격을 주도했을 가능성은 매우 낮다고 진단했다.테슬라 차량과 테슬라 매장에 대한 폭력 행위도 계속되고 있다. 최근 워싱턴주 시애틀, 오리건주 포틀랜드 등에서는 테슬라 차량이 불타고 매장에 대한 총격이 벌어졌다. 1일 뉴욕의 테슬라 매장을 비롯해 곳곳의 테슬라 매장 앞에서 반(反)머스크 시위 또한 이어지고 있다.일부 테슬라 운전자들은 “일론이 미치기 전에 이 차를 샀다(I bought this before Elon went crazy)”는 스티커까지 차량에 붙이고 다닌다. 한때 ‘기술 혁신의 대명사’였던 테슬라가 ‘운전하고 다니기 부끄러운 차’로 전락했다는 의미에서다.머스크는 최근 트럼프 2기 행정부의 주요 각료, 공화당 상원의원과도 거듭 부딪치고 있다.루비오 장관은 머스크가 미국의 해외 원조를 담당해 온 국제개발처(USAID)를 해체하려는 것에도 부정적 입장인 것으로 알려졌다. 정치매체 폴리티코도 피트 헤그세스 국방장관이 트럼프 대통령에게 국방부 개혁 등을 주문하는 머스크가 “비인간적이고 통제 불능”이라고 불만을 표했다고 전했다.대표적 ‘친(親)트럼프’ 인사인 린지 그레이엄 공화당 상원의원 역시 5일 머스크와의 회동에서 연방정부 공무원의 무더기 해고 조치가 “과한 것 같다”고 불만을 표했다. 이날 그레이엄 의원을 포함한 몇몇 상원의원은 머스크에게 “대통령보다 만나기 어렵다. 의회 패싱을 멈추라”라고도 주문했다.공화당은 머스크가 참전용사 출신을 포함한 보훈부 직원 8만여 명을 해고하려는 것에도 강한 불만을 드러내고 있다. 참전용사 예우를 중시하는 보수 유권자의 정서를 무시했다는 이유에서다.