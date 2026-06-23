‘MJ’ 이민정, 20년 전 배낭여행 회상…“준후·서이 꼭 하길”

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유튜브 ‘이민정 MJ’ 23일 공개

유튜브 ‘이민정 MJ’ 화면 캡처
유튜브 ‘이민정 MJ’ 화면 캡처
이민정이 20년 전 배낭여행을 회상하며 추억에 잠겼다.

23일 오후 공개된 유튜브 콘텐츠 ‘이민정 MJ’에서는 배우 이민정이 이탈리아 로마를 20년 만에 다시 찾은 일상을 공개했다.

그가 오랜만에 로마 구석구석을 구경했다. 이후 제작진 앞에서 “난 대학교 때 처음 로마에 왔을 때가 많이 생각나더라”라며 입을 열었다.

이민정이 “‘내가 20년 지나면 뭐 하고 있을까?’ 이런 생각 하면서 거리를 막 걸어 다녔던 것 같은데, 시간이 너무 빠르다. 20년이 진짜 후딱 갔네”라면서 속마음을 털어놨다.

유튜브 ‘이민정 MJ’ 화면 캡처
유튜브 ‘이민정 MJ’ 화면 캡처


이를 듣던 제작진이 “그때 생각한 모습이랑 현재가 많이 닮았나?”라고 묻자, “그때는 너무 막막하고 막연해서 구체적인 내 모습을 생각 못 하긴 했는데, ‘내가 하고 싶은 게 잘됐으면 좋겠다’ 생각만 했고, 딱히 구체적으로 생각 안 했던 것 같다. ‘다음에 내가 또 로마에 온다면 난 어떤 모습으로 올까?’ 이렇게 생각했다”라고 답했다.

특히 이민정이 데뷔 전 무작정 떠난 유럽 여행을 떠올리며 “그때 다녔던 게 제일 기억에 많이 남는다. 여행은 일하고 어느 정도 바빠지고 그렇게 출장 왔던 것보다는 혼자 그냥 막 배낭 메고 긴장하고 돌아다니고 그랬던 게 가장 기억이 많이 난다”라고 회상했다. 그러면서 “나중에 (아들 준후, 딸 서이) 내 자식들도 나이가 들면, 여자애는 좀 마음이 안 놓여서 그럴 수 있지만, 배낭여행을 꼭 다니라고 하고 싶다. 혼자 막 찾아다니고 혼자 갔다가 헤매는 그런 경험이 되게 좋았던 것 같다”라는 바람을 전했다.

(서울=뉴스1)

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