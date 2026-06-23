‘규카츠’ 김규원, 교회누나와 2년째 열애 근황 공개

코미디언 김규원이 현재 교제 중인 연인과 여전히 좋은 만남을 이어가고 있다고 밝혔다.
김규원은 22일 방송된 SBS TV 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜!’에 출연해 연애 근황을 공개했다.
이날 방송에는 배우 오연서와 김규원이 게스트로 출연했다. 이수지는 “김규원이 이성에게 인기가 많다. 어디를 가든 누가 자기를 좋아하는 것 같다고 하고, 꼭 자신을 좋아하는 여자가 있다고 말한다”고 폭로했다.
이에 김규원은 “이 중에도 있다고 생각한다”고 답해 웃음을 자아냈다.
이후 이상민은 “예전에 만났을 때 여자친구가 있었는데 지금은 어떠냐”고 물었고, 김규원은 “그분과 계속 만나고 있다”고 밝혔다.
김규원은 지난해 8월 SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’에 출연해 교회에서 만난 연상의 여성과 1년 넘게 교제 중이라고 공개한 바 있다.
한편 김규원은 이날 방송에서 ‘키스 잘하는 사람이 하는 비트박스’를 선보였지만 기대만큼 웃음을 이끌어내지 못했고, “이래서 내가 안 한다고 했잖아요”라고 말하며 아쉬워해 웃음을 안겼다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
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