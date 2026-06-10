BTS ‘스윔’, 빌보드 ‘핫100’ 41위…발매 11주차에 역주행

9일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(6월 13일 자)에 따르면 방탄소년단 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)의 타이틀곡 ‘스윔’(SWIM)은 전주 대비 3계단 상승한 41위에 올랐다.
지난 5월 30일 자 차트에 55위로 랭크된 ‘스윔’은 6월 6일 자 차트에서 11계단 반등한 44위를 차지한 데 이어 이번 주에 또 순위를 끌어올렸다.
빌보드 글로벌 차트에서는 압도적인 기록을 보여주고 있다. ‘스윔’은 ‘글로벌 200’ 5위, ‘글로벌(미국 제외)’ 2위에 오르며 11주 연속 최상위권을 지켰다. ‘글로벌(미국 제외)’에서는 신보에 수록된 가창곡 13개 트랙 모두 11주 동안 차트에 머물고 있다.
‘스윔’은 지난주 ‘글로벌(미국 제외)’에서 통산 8번째 정상을 밟으며 2026년 발표곡 중 최다 1위 신기록을 수립하기도 했다. 이는 팀의 메가 히트곡 ‘다이너마이트’(Dynamite)가 보유한 역대 최장기간 1위 기록과 타이다.
한편 하이브(352820) 레이블 빅히트뮤직 소속인 방탄소년단은 지난 2013년 데뷔한 뒤 ‘다이너마이트’, ‘버터’, ‘퍼미션 투 댄스’ 등을 발표하며 ‘글로벌 톱 보이그룹’에 등극했다. ‘군백기’ 이후 올해 3월 다섯 번째 정규 앨범 ‘아리랑’을 선보였으며, 타이틀곡 ‘스윔’을 비롯해 ‘보디 투 보디’, ‘훌리건’, ‘2.0’ 등의 곡이 큰 인기를 얻었다. 최근 미국 3대 대중음악 시상식 중 하나인 ‘아메리칸 뮤직 어워즈’에서 대상 격인 ‘올해의 아티스트’를 포함, 총 3관왕에 올랐다.
방탄소년단은 현재 ‘아리랑’ 월드투어를 진행 중이다. 이들은 오는 12일과 13일 이틀간 부산 아시아드 주경기장에서 공연을 연다. 특히 데뷔 기념일(6월 13일)을 국내 팬들과 함께할 예정이라 의미가 깊다.
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