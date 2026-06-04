강동원 코미디 ‘와일드 씽’, 첫날 16만…‘군체’와 韓 영화 쌍끌이 시작

강동원 주연 코미디 영화 ‘와일드 씽’이 개봉 첫날 16만 관객을 동원, 2위로 박스오피스에 등판했다. 이로써 이 영화는 현재 정상을 차지하고 있는 ‘군체’와 당분간 쌍끌이 체제를 이끌어갈 것으로 기대된다.
4일 영화진흥위원회 영화관 입장권 통합 전산망에 따르면 지난 3일 개봉한 ‘와일드 씽’은 첫날 16만 758명을 동원, 2위에 올랐다. 1위는 지난달 21일 개봉한 영화 ‘군체’로, 33만 1490명을 모았다. 누적관객수는 404만 3759명이다.
‘와일드 씽’은 왕년의 인기 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 다시 무대에 오르며 벌어지는 이야기를 담은 영화다. 개봉 전부터 세 명의 ‘내향인’ 강동원, 박지현, 엄태구의 혼신을 다한 연기로 화제를 모은 ‘와일드 씽’은 전 세대가 가볍게 볼 수 있는 코미디 영화라는 점 때문에 여름 개봉작 복병으로 손꼽히고 있다.
지난해 여름에는 조정석 주연의 ‘좀비딸’이 564만명을 동원하며 흥행에 성공, 코미디 영화의 강점을 발휘한 바 있다. ‘좀비딸’은 좀비가 돼버린 딸을 향한 아빠의 절절한 부성애와 코미디가 만나 시너지를 만들었다. ‘와일드 씽’은 90년대~2000년대 아이돌 그룹에 대한 향수를 자극하는 노래와 패션이 영화의 코미디적인 요소와 어울려 요즘 관객들에게 소구될만한 매력을 형성했다.
‘와일드 씽’보다 앞서 개봉한 ‘군체’의 기세도 만만치 않다. 제79회 칸 국제영화제(칸 영화제) 미드나잇 스크리닝 초청작인 이 영화는 ‘부산행’(2016) 연상호 감독의 신작 좀비물이다. 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서는 이야기를 그렸다.
배우 전지현은 이번 영화로 ‘암살’ 이후 11년 만에 스크린에 복귀했다. 주연 배우인 전지현과 메인 빌런인 ‘대세’ 구교환 등의 열연과 좀비 설정에 더해진 색다른 아이디어가 돋보이는 이 영화는 ‘좀비물의 진화’를 이뤄냈다는 평을 듣고 있다.
당분간은 두 편의 한국 영화가 ‘쌍끌이’를 이어갈 것으로 예상된다. 할리우드 경쟁작으로는 ‘백룸’과 ‘마이클’이 있지만, 현재로서는 톱스타들로 무장한 한국 영화들보다 파급력이 높지 않다.
‘백룸’은 노란 벽면과 끝없는 형광등 아래 펼쳐진 기이한 공간에서 설명할 수 없는 일들을 마주한 클락과 메리의 이야기를, ‘마이클’은 팝의 황제 마이클 잭슨의 데뷔 초기를 담아냈다. 박스오피스에서 ‘백룸’은 지난 3일 11만 4104명으로 3위, ‘마이클’은 3만 7148명으로 4위 자리를 지키고 있다.
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