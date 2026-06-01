“전원 미소년” 스타쉽, 日 아뮤즈와 합작 보이그룹 에이엔 론칭…현지 쇼케이스

몬스타엑스, 우주소녀, 크래비티, 아이브, 키키, 아이딧 등 글로벌 K-팝 그룹을 연이어 배출한 스타쉽엔터테인먼트(이하 스타쉽)가 일본 대형 종합 엔터테인먼트 기업 아뮤즈와 손잡고 한일 합작 신인 보이그룹 에이엔(AEN)을 선보인다.
스타쉽은 1일 에이엔의 첫 공식 프로필을 공개하고 일본에서의 첫 무대 소식을 발표했다. 에이엔은 한국인 멤버 4명과 일본인 멤버 3명으로 구성된 7인조 보이그룹이다.
이번에 공개된 프로필 단체 사진에는 지난 2025년 스타쉽이 소속 연습생을 대상으로 진행한 글로벌 프로젝트 ‘데뷔스 플랜’(Debut‘s Plan)을 통해 얼굴을 알린 지용, 보민, 규현, 하루, 준서, 카이라와 베일에 싸여있던 새로운 일본인 멤버 하루토가 포함돼 눈길을 끌었다.
그룹명 에이엔은 ’지금 이 순간을 새롭게 정의하고 만들어가는 새로운 세대‘라는 뜻의 영문 문장(A New Era of Now.)에서 첫 글자를 따왔다. 동시에 일본어로는 ’영원‘(永遠)이라는 의미를 지녀, 끊임없이 변화하고 성장하며 팬들과 영원히 함께하겠다는 포부와 의지를 녹여냈다.
에이엔은 본격적인 활동의 첫 단추로 오는 6월 27일 토요일 도쿄 SGC 홀 아리아케(TOKYO SGC HALL ARIAKE)에서 그리팅 쇼케이스 ’에이엔 그리팅 쇼케이스 “퍼스트 인카운터”‘(AEN Greeting Showcase “First Encounter”)를 개최한다. 이번 쇼케이스는 추첨을 통해 무료로 초청된 3000명의 팬들 앞에서 에이엔의 첫 퍼포먼스를 공개하는 상징적인 자리가 될 예정이다.
특히 이번 일본 쇼케이스의 총 연출은 독창적인 세계관과 감각적인 구성력으로 국내외에서 높이 평가받는 안무가 겸 연출가 세이시로(Seishiro)가 맡아 무대의 완성도를 한층 끌어올릴 것으로 기대를 모은다.
한국과 일본을 거점으로 아시아 전역과 글로벌 무대를 정조준한 에이엔은 이번 쇼케이스를 시작으로 본격적인 글로벌 활동의 막을 올린다.
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