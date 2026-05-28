김소연 3D로 본다…동아미디어그룹과 ‘최초’의 기록

김소연의 팬클럽 ‘소연성취’는 5월25일 아티스트 생일을 맞이해, 트로트 가수 최초이자 투표 채널 ‘트롯픽’ 최초로 서울 광화문 일민미술관 옥외 전광판 생일 광고 서포트를 진행했다.
특히 이번 서포트는 아나모픽(3D) 기법을 활용해 의미를 더했다. 채널A B&C (Branding & Creative)가 제작, 김소연의 프로필 사진을 AI 기반 아나모픽 기법으로 구현해 광화문 시민들에게 인사하는 구성이다. 동아미디어그룹에서 아나모픽 기술을 활용해 콘텐츠를 제작한 아티스트는 김소연이 처음이다.
아나모픽 기법은 특정 각도에서 입체감과 실제 공간감을 극대화해 영상이 화면 밖으로 튀어나오는 듯한 효과를 연출하는 방식이다. 생일 축하를 받은 김소연이 손을 흔들며 팬들과 행인들에게 화답하는 연출로 현장 몰입감을 더했다.
‘트롯픽’ 측은 “입체감 있는 아나모픽 영상 연출을 활용해 마치 김소연이 실제로 시민들과 소통하는 듯한 장면을 구현했다”라며 “팬덤과 대중이 함께 즐길 수 있는 참여형 생일 광고 콘텐츠의 일환이다”라고 전했다. 실제로 김소연의 팬들은 지난 5월23일 현장을 방문해 영상을 시청했다. 김소연이 시민들에게 손을 흔드는 연출은 팬들에게 감동을 선사함과 동시에 행인들의 발걸음까지 멈추게 하며 화제를 모았다.
이번 서포트는 광화문 뿐만 아니라 서울 명동 전광판과 동아일보 신문 광고 게재로까지 이어지며 팬덤의 강력한 화력을 다시 한 번 입증했다. 동아미디어그룹과 김소연의 인연은 이번이 처음이 아니다. 김소연은 2021년부터 동아닷컴의 팬 투표 플랫폼 ‘트롯픽’에서 꾸준한 사랑을 받았다. 서울 서대문 전광판 생일 서포트를 시작으로 서울 명동 전광판, 지하철 CM보드, 동아일보 신문 광고 등 서포트를 진행했고 스페셜 투표 1위를 통해 다수의 광고 리워드도 달성했다.
2025년에는 ‘트롯픽’ 팬들의 투표로 채널A ‘행복한 아침’ 출연이 성사됐다. ‘행복한 아침 프로그램에서 만나고 싶은 가수는?’ 투표에서 1위를 차지하며 생방송에 출연했고 팬들이 직접 참여하는 ‘팬 PD 모집’ 이벤트에는 약 100개의 댓글이 달렸다. 방송 당일에는 팬들이 방청객으로 참여해 김소연 무대에 맞춰 응원법을 함께 외치는 등 현장 분위기를 뜨겁게 만들었다. 방송 출연 후 ‘트롯픽’ 자체 유튜브 콘텐츠 촬영도 진행되며 팬들에게 다채로운 즐거움을 선사했다. 김소연은 MBC ‘트로트의 민족’ 준우승 출신으로 ‘트롯 천재’, ‘리틀 김희선’이라는 수식어로 주목 받았다. 이후 TV조선 ‘미스트롯3’ TOP7에 오르며 차세대 여성 트로트 가수로 존재감을 확고히 했다. 밝고 건강한 에너지, 탄탄한 라이브 실력을 바탕으로 각종 음악 방송과 예능, 전국 축제 무대를 종횡무진, 행사 섭외 1순위 가수로도 자리매김했다.
이런 김소연의 진가는 팬들과 함께일 때 더욱 빛난다. 팬클럽 ‘소연성취’가 단순 응원을 넘어 기부와 봉사활동까지 이어가며 긍정적인 팬덤 문화를 만들어가고 있는 것. 실제로 팬클럽은 노원구·중랑구 지역 사회를 위한 성금 기부와 어르신 후원 활동, 승일희망재단을 통한 기부 등을 꾸준히 하며 김소연과 선한 영향력을 전파 중이다.